اقتصاد
القمح يفاجئ الجميع.. مفاجأة كبيرة في سعر القمح اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.. خزنلك شوي تاكل منهم عيش!!
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد 2024/2025، مما سيؤدي إلى رفع سعر القمح ونتيجة لذلك، بحث المواطنون بشكل مكثف عن معلومات حول سعر القمح اليوم الاتنين ا ابريل 2024 وكان المزارعون سعداء للغاية بالانخفاض الحاد، وسننشر السعر الرسمي الذي أعلنته الحكومة المصرية على موقعنا.
سعر القمح الأردب اعتبارا من اليوم الاتنين ا ابريل 2024
نوافيكم بسعر القمح لهذا اليوم الاتنين ا ابريل 2024 عبر موقعنا وهذا مهم بشكل خاص في ضوء البحث المكثف الذي أجراه المواطن والذي أدى إلى ما يلي: –
- وحتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024، وصل سعر طن البروتين إلى ما يقرب من 350 جنيهًا، بنسبة زيادة .5%.
- وحتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024، بلغ سعر طن القمح الروسي نحو 0600 جنيه، بزيادة 2.5%.
- وحتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024، بلغ سعر طن القمح المستورد المحتوي على البروتين الروسي نحو 3400 جنيه بنسبة زيادة 2.5%.
- ارتفعت تكلفة طن القمح المستورد المحتوي على البروتين الروسي بنسبة 5%، اليوم الاتنين ا ابريل 2024، إلى نحو 3250 جنيها.
- بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك لدى العطار حتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024 نحو 2 جنيها.
- وسجلت تكلفة أردب القمح المحلي نحو 2300 جنيه اليوم الاتنين ا ابريل 2024.
- أفاد تجار ومزارعون أن سعر أردب القمح المحلي يتراوح بين 2300 و2350 جنيهاً اليوم الاتنين ا ابريل 2024.
سعر الدقيق في الوقت الحاضر
- وفي حال شراء الدقيق الأبيض، يجب أن يكون سعر الكيلوغرام ثمانية عشر جنيهاً.
- ولو اشتريت كيلو دقيق الضحى ببلغ ثلاثين جنيها.
- ولو اشتريت كيلو دقيق الريحانة الجيد سيكلفك تسعة وعشرين جنيها.
- وفي حالة الشراء يجب أن يكون سعر كيلو الدقيق الخمس نجوم 32 جنيها مصريا.
- وفي حالة الشراء يكون سعر كيلو الدقيق الواحد سبعين جنيها.