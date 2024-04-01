القمح يفاجئ الجميع.. مفاجأة كبيرة في سعر القمح اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.. خزنلك شوي تاكل منهم عيش!!

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد 2024/2025، مما سيؤدي إلى رفع سعر القمح ونتيجة لذلك، بحث المواطنون بشكل مكثف عن معلومات حول سعر القمح اليوم الاتنين ا ابريل 2024 وكان المزارعون سعداء للغاية بالانخفاض الحاد، وسننشر السعر الرسمي الذي أعلنته الحكومة المصرية على موقعنا.

سعر القمح الأردب اعتبارا من اليوم الاتنين ا ابريل 2024

نوافيكم بسعر القمح لهذا اليوم الاتنين ا ابريل 2024 عبر موقعنا وهذا مهم بشكل خاص في ضوء البحث المكثف الذي أجراه المواطن والذي أدى إلى ما يلي: –

وحتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024، وصل سعر طن البروتين إلى ما يقرب من 350 جنيهًا، بنسبة زيادة .5%.

وحتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024، بلغ سعر طن القمح الروسي نحو 0600 جنيه، بزيادة 2.5%.

وحتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024، بلغ سعر طن القمح المستورد المحتوي على البروتين الروسي نحو 3400 جنيه بنسبة زيادة 2.5%.

ارتفعت تكلفة طن القمح المستورد المحتوي على البروتين الروسي بنسبة 5%، اليوم الاتنين ا ابريل 2024، إلى نحو 3250 جنيها.

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك لدى العطار حتى اليوم الاتنين ا ابريل 2024 نحو 2 جنيها.

وسجلت تكلفة أردب القمح المحلي نحو 2300 جنيه اليوم الاتنين ا ابريل 2024.

أفاد تجار ومزارعون أن سعر أردب القمح المحلي يتراوح بين 2300 و2350 جنيهاً اليوم الاتنين ا ابريل 2024.

سعر الدقيق في الوقت الحاضر