الفراخ بكام ياحج.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الفراخ اليوم 1 ابريل 2024.. ياترى وصلتي لكام!!

من أجل تتبع أحدث التغيرات في الأسعار وتحديد ما إذا كانت قد انخفضت أو لا تزال ترتفع، يقوم التجار والموظفون في مزارع الدواجن بإجراء أبحاث مكثفة حول أسعار الدجاج والبيض في سوق الأوراق المالية وأسعار البيض والدجاج اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 ببورصة الدواجن يوضحها التقرير أدناه والمتضمن آخر تحديث للأسعار للحصول على معلومات حول أداء سوق الدواجن، يمكنك الاطلاع على التقارير اليومية أو الأسبوعية كما يمكنك متابعة التقارير الاقتصادية التي قد تؤثر على سوق الدواجن، بالإضافة إلى ذلك قد تجد معلومات مفيدة من خلال تحليلات الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول بورصة الدواجن، يمكنك أيضاً الاطلاع على مواقع الشركات الرائدة لمعرفة أحدث الأخبار والتحليلات.

أسعار الدجاج ليوم الاثنين

الدجاجة البيضاء ثمنها 88 جنيها.

دجاج الساسو سعره 97 جنيها.

تكلفة الأمهات البيض 80جنيها.

الدجاج المحلي سعره 80جنيهًا.

سعير الكتاكيت اليوم

بسعر 25جنيهًا، كتكوت أبيض شركات

كتكوت أبيض قطعان 24 جنيها

بسعر 12جنيه كتكوت ساسو يوميا

كتكوت ساسو بيور ثلاثة عشر جنيها

كتكوت بلدي حر سبعة جنيه

بسعر9 جنيه من الفرخ الهجين كل يوم

كتكوت جيل ثاني 11 جنيهاً

بسعر 15جنيهاً من كتكوت روزي بيور

أسعار البيض اعتبارا من اليوم الاثنين

علبة البيض الأحمر سعرها 159 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض سعرها 157 جنيها.

كرتونة البيض سعرها 161 جنيه.

سعر البط اليوم

بط بلدي متوفر ب 120 جنيه.

بطة موسكوفي تكلف مائة جنيه.

استقرت تكلفة البط المولي عند 80 جنيهًا.

البطة الفرنسية 75 جنيهًا.

البط البغل ثمنه تسعون جنيها.

يبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا خمسة وأربعين جنيهًا.

تبلغ تكلفة كتكوت البط المولي البالغ من العمر يومًا أربعة وثلاثين جنيهًا.

يبلغ سعر كتكوت بط تسمين الأميريوم الفرنسي خمسة وعشرين جنيهًا.

تبلغ تكلفة كتكوت بط بكين الفرنسي اثني عشر جنيهًا إسترلينيًا في اليوم.

سعر العلف اليوم