مميزات مخفية في واتساب بالتحديث الجديد ستعجبكم بشدة .. نفس فكرة الواتس الذهبي !!

هناك مميزات مخفية في واتساب، حيث يعد تطبيق الواتساب من اشهر التطبيقات وأكثرها نشاطا فيما يخص بالمراسلة الفورية، ويذكر أن أول ظهور لتطبيق الواتساب كان في عام 2009، منذ هذا الوقت قد شهد تطبيق الواتساب الكثير من التطور، وتم إنشاء العديد من النسخ له فاذا اردت ان تعرف اكثر عن مميزات مخفية في واتساب، قد تفيدك في بشكل كبير أثناء استخدامه فتابع معنا.

مميزات مخفية في واتساب

توجد مميزات مخفية في واتساب لا يعرفها الكثير من الناس، رغم أن هذه المميزات قد تسهل للكثير استخدام واتساب وتساعدهم في إنجاز اعمالهم عليه، وتشمل هذه المميزات ما يلي: