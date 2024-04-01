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مميزات مخفية في واتساب بالتحديث الجديد ستعجبكم بشدة .. نفس فكرة الواتس الذهبي !!
مميزات مخفية في واتساب
هناك مميزات مخفية في واتساب، حيث يعد تطبيق الواتساب من اشهر التطبيقات وأكثرها نشاطا فيما يخص بالمراسلة الفورية، ويذكر أن أول ظهور لتطبيق الواتساب كان في عام 2009، منذ هذا الوقت قد شهد تطبيق الواتساب الكثير من التطور، وتم إنشاء العديد من النسخ له فاذا اردت ان تعرف اكثر عن مميزات مخفية في واتساب، قد تفيدك في بشكل كبير أثناء استخدامه فتابع معنا.
مميزات مخفية في واتساب
توجد مميزات مخفية في واتساب لا يعرفها الكثير من الناس، رغم أن هذه المميزات قد تسهل للكثير استخدام واتساب وتساعدهم في إنجاز اعمالهم عليه، وتشمل هذه المميزات ما يلي:
- تنسيق النصوص: ليس برنامج الوورد فقط هو الذي يمكنك من تنسيق النصوص، ولكن يمكن عمل ذلك من خلال تطبيق الواتساب أيضا يمكنك أن تجعل الخط مائل او غامق او يتوسطه خط وذلك عن طريق إضافة حرف أو رمز قبل النص وكذلك بعد النص.
- الرسائل المؤقتة: في إطار زيادة الحماية والخصوصية لتطبيق الواتساب قامت الشركة القائمة عليه بتوفير هذه الخاصية حيث يتم تدمير الرسائل بشكل ذاتي بعد فترة معينة، وذلك عن طريق اختيارك لمفتاح الرسائل المؤقتة من خيار الرسائل.
- الرسائل المفضلة: إذا أردت أن تحفظ رسالة ما بشكل مميز للرجوع إليها في وقت لاحق دون أن تفقدها بين العدد الكبير جدا من الرسائل يمكنك ذلك من خلال اختيار خاصية تمييز الرسائل، حيث يمكن تمييزها بنجمة، وتوجد بعد ذلك كمفضلة.
- وقت قراءة الرسائل: اضغط على الرسالة و حرك إصبعك إلى اليسار وستعرف متى تم قراءتها.
- ومن المميزات المخفية في واتساب أيضا، لا تحفظ الصور ومقاطع الفيديو: يمكنك ذلك عن طريق اختيار الإعدادات ثم الدردشات وإلغاء رؤية الملفات الخاصة بالوسائط المتعددة.
- إخفاء آخر ظهور: وذلك عن طريق الإعدادات ثم حدد حساب ثم اختار خانة الخصوصية وقم بإلغاء تنشيط آخر ظهور.
- رسائل غير مقروءة: ذلك عن طريق اختيار زر دردشة ثم وضع علامة كغير مقروءة.
- جهة الاتصال المفضلة: ويتم ذلك عن طريق الإعدادات ثم بيانات التخزين ثم استخدام التخزين.
- الإستماع إلى الرسائل الصوتية: ذلك عن طريق خيار دردشة معنية وتحديد اسم الدردشة واضغط على نغمة مخصصة، ثم اختار النغمة التي تريدها.
- الإخطارات الشخصيه: اذا اردت ان تعرف من أرسل إليك الرسالة دون النظر في التطبيق، فقم بتخصيص نغمة له كما وضحنا من قبل.