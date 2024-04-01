تنزيل اخر اصدار ضد الحظر.. إضافة ميزة جديدة في واتساب الذهبي 2024 – سابق في المعرفة

ميزة جديدة في واتساب الذهبي 2024، تطبيق واتساب الذهبي هو تطبيق بديل للتطبيق الواتساب الرسمي الخاص بشركة واتساب الرسمية، بينما يختلف التطبيقات في العديد من الاختلاف، كذلك يتميز كل منهم بمزايا أخرى، وعلاوة على ذلك تم تحديث تطبيق واتساب الذهبي ليضيف له العديد من المزايا المختلفة والفريدة، ومن ضمنها تغيير الرموز والتحكم في نوع الخط، والعديد من المزايا الأخرى التي قام التطبيق بتزويدها في التحديث الآخر.

أبرز ميزة جديدة في واتساب الذهبي 2024

يوجد العديد من المزايا التي تم تزويدها في تطبيق واتساب الذهبي النسخة الآخيرة، ومن ضمن أبرز ميزة جديدة في واتساب الذهبي ما يلي:

تم تحديث قاعدة تطبيق الواتساب إلى نظام 2.23.21.88.

كما تم منع النسخة من حظر الحاسبات.

تم إضافة الخاصية التي تسمح بتقسيم المجموعات أو الدردشات بشكل منفصل.

إمكانية الوصول السريع الى جميع الإعدادات.

تم إضافة استخدام واجهة نظام المستخدم، كما يمكن التحكم بالواجهة من خلال بصمة الأصابع.

كذلك تم إضافة أمكانية معاينة الخطوط المراد تطبيقها قبل استخدامها على الواتساب.

كيفية تنزيل واتساب الذهبي 2024

بعد معرفة أبرز ميزة جديدة في واتساب الذهبي يرغب البعض في تنزيل التطبيق للاستمتاع بهذه المميزات، ولكي تتمكن من تثبيت التطبيق قم باتباع الخطوات التالية: