حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2024 قبل عيد الفطر

حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2024، خبر أصبح في صدارة قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة، وتؤكد أن الصرف سوف يكون في الموعد المحدد له دون تبكير أو تأخير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وعن حقيقة صرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2024

يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً، ورفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال صرف مبلغ مادي شهرياً بقيمة 550 جنيه ، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة المصرية بزيادة معاش تكافل وكرامة 15% للمستفيدين بداية من شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بقيمة 15% لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطن المصري والأسر الغير قادرة على شراء ما يلزمهم من احتياجات ، وأكدت الدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024، في الموعد المحدد وهو 15 أبريل دون تأخير أو تبكير، وأشارت الوزيرة عن تخصيص رابط الكتروني حتى يتمكن المواطنين من الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024