الحديد رخص يارجاله.. انخفاض كبير يضرب اسعار الحديد اليوم الاثنين 1ابريل 2024.. قوم ابني للعيال!!
انخفضت أسعار الحديد بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، بانخفاض نحو 2440 جنيها، فيما انخفضت أيضا أسعار الأسمنت وإليكم جميع البيانات المتعلقة بتكاليف الحديد والأسمنت حتى اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 كما وردت في منشورنا على موقعنا، وهناك العديد من المصانع الموثوق بها وتقدم منتجات ذات جودة عالية من الحديد والأسمنت، يمكنك البحث عن مراجع و تقييمات عن هذه المصانع عبر الإنترنت أو الاستفسار لدى الأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال، بعد ذلك يمكنك التواصل مباشرة مع هذه المصانع للاستفسار عن المنتجات والأسعار الخاصة بهم وتأكد من أن تختار مصنع يتمتع بسمعة طيبة ويوفر جودة عالية وخدمة ممتازة.
سعر الحديد والاسمنت اليوم 1 ابريل 2024
وإليكم جميع البيانات المتعلقة بتكاليف الحديد والأسمنت حتى يوم الاثنين 1 ابريل 2024 كما وردت في منشورنا على موقعنا:
- سجل طن الحديد الاستثماري حاليا نحو 47 ألفا و123 جنيها اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.
- سجلت أسعار طن حديد عز نحو 48 ألفًا و312 جنيهًا اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.
- سجل سعر طن الحديد المصري اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 نحو ثلاثة وخمسين ألف جنيه.
- وسجل سعر الطن المتري من حديد الدخيلة، حتى اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 54.500 جنيه.
- وحتى اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 بلغت تكلفة الطن المتري من حديد الجيوشي حوالي اثنين وخمسين ألف جنيه.
- وفي يوم الاثنين 1 ابريل 2024، سجل سعر طن حديد مصر نحو 51 ألف جنيه.
- بلغ سعر الطن المتري من حديد السويس، اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 53 ألف جنيه.
تكلفة الاسمنت في الوقت الحاضر
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 على النحو التالي:
- وفي يوم الاثنين 1 ابريل 2024، بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2175 جنيهًا.
- وحتى اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، بلغ سعر الطن الواحد من الأسمنت العربي المسلح ما يقرب من 1980 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت عرب النصر نحو 1930 جنيها اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.
- طن أسمنت “الفهد” اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 1900 جنيه تقريبًا.
- وحتى اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، بلغ سعر طن الأسمنت نحو 1900 جنيه للسهم.
- بلغ سعر طن الأسمنت المنتج في طره وحلوان، اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 1980 جنيها.
- بلغ سعر طن أسمنت جنوب الوادي، حتى الآن الإثنين 1 ابريل 2024، 1910 جنيه.