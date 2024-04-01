الحديد رخص يارجاله.. انخفاض كبير يضرب اسعار الحديد اليوم الاثنين 1ابريل 2024.. قوم ابني للعيال!!

انخفضت أسعار الحديد بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، بانخفاض نحو 2440 جنيها، فيما انخفضت أيضا أسعار الأسمنت وإليكم جميع البيانات المتعلقة بتكاليف الحديد والأسمنت حتى اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 كما وردت في منشورنا على موقعنا، وهناك العديد من المصانع الموثوق بها وتقدم منتجات ذات جودة عالية من الحديد والأسمنت، يمكنك البحث عن مراجع و تقييمات عن هذه المصانع عبر الإنترنت أو الاستفسار لدى الأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال، بعد ذلك يمكنك التواصل مباشرة مع هذه المصانع للاستفسار عن المنتجات والأسعار الخاصة بهم وتأكد من أن تختار مصنع يتمتع بسمعة طيبة ويوفر جودة عالية وخدمة ممتازة.

سعر الحديد والاسمنت اليوم 1 ابريل 2024

وإليكم جميع البيانات المتعلقة بتكاليف الحديد والأسمنت حتى يوم الاثنين 1 ابريل 2024 كما وردت في منشورنا على موقعنا:

سجل طن الحديد الاستثماري حاليا نحو 47 ألفا و123 جنيها اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.

سجلت أسعار طن حديد عز نحو 48 ألفًا و312 جنيهًا اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.

سجل سعر طن الحديد المصري اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 نحو ثلاثة وخمسين ألف جنيه.

وسجل سعر الطن المتري من حديد الدخيلة، حتى اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 54.500 جنيه.

وحتى اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 بلغت تكلفة الطن المتري من حديد الجيوشي حوالي اثنين وخمسين ألف جنيه.

وفي يوم الاثنين 1 ابريل 2024، سجل سعر طن حديد مصر نحو 51 ألف جنيه.

بلغ سعر الطن المتري من حديد السويس، اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 53 ألف جنيه.

تكلفة الاسمنت في الوقت الحاضر

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 على النحو التالي: