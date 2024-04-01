“ســجل فــورا وحــصل 15.000 دينار“ شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر anem.dz خطوة بخطوة

أطلقت دولة الجزائر الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أبرزها منحة البطالة 2024 وهو مبلغ شهري يتم منحه للأشخاص العاطلين عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المنحة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة عند التقديم.

منحة البطالة 2024

للتسجيل في منحة البطالة يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي تتمثل في:

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

عدم وجود مصدر دخل ثابت للمتقدم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة

يجب تحضير مجموعة من الأوراق عند التسجيل على منحة البطالة وهي:

يجب تقديم المؤهل الدراسي.

تقديم وثيقة تثبت الموقف العسكري لدى المتقدم.

تقديم نسخة من هوية التعريف الوطني.

شهادة ميلاد المتقدم.

تقديم شهادة طبية تثبت الحالة الصحية لدى المتقدم.

يجب تقديم وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم.

ما هي قيمة منحة البطالة؟

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن قيمة المنحة تتراوح ما بين 15.000 دينار حتى 20.000 دينار وذلك يتوقف على عدد أفراد الأسرة المستفيدة، يجب العلم أنه يتم صرف المنحة لمدة 6 شهور ثم يتم التجديد في حالة توافر الشروط المحددة.