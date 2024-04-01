“جددها من هناا” تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 عبر www.anem.dz + الشروط والأوراق المطلوبة

تستهدف تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 الشرائح المستوفي بها الشروط الإلزامية المطروحة من قبل الجهة المعنية، حيث تختص هذه الإعانة لفئة العاطلين والباحثين عن مصدر دخل يستطيعوا الادخار منه شهريًا ليتمكن بدوره تلبية احتياجاته المادية، وتوفر الحكومة هذا الدعم لحين توافر فرص شاغرة لهؤلاء الشباب ليستطيعوا مواصلة مسيرتهم الحياتية، واليوم نحصر لكم المستجدات المختصة بالشروط والخطوات التجديد لتلك المنحة.

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية بتحديد الإجراءات والخطوات المختصة بعملية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 مع العلم أن صلاحية المنحة يستوجب تجديدها خلال مدة زمنية تصل إلى 6 أشهر، وتتمثل خطوات التجديد في الآتي:

الولوج إلى منصة وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية .

. التسجيل عبر الحقول المخصصة للبيانات مثل: الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم التسجيل الخاص بالمتقدم.

اختيار أيقونة تجديد.

استكمال الإجراءات الأخرى لعملية التجديد.

النقر على خانة تأكيد أو إرسال الطلب.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

لخصت الوكالة الوطنية لائحة تتضمن معايير القبول التي يستند عليها استكمال إجراءات التقديم في منحة البطالة في الجزائر 2024 بنجاح، والتي سنسردها لكم خلال السطور التالية:

يمتاز المتقدم بأصوله الجزائرية أبًا عن جد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 50 عام ولا يقل عن 18 عام.

لابد من إقامة المتقدم بشكل دائم داخل أراضي الدولة.

يجب أن يكون المتقدم عاطل عن العمل ومقدم في الوكالة الوطنية للتشغيل.

يتطلب عدم استفادة المتقدم من برامج الدعم للمؤسسات المساعدة.

تقديم وثيقة رسمية توضح موقف التجنيد للمتقدم.

يجب عدم امتلاك المتقدم لممتلكات أو عقارات شخصية.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة 2024

يستلزم على المتقدمين توافر المتطلبات من المستندات والأوراق التي أعلنتها الوكالة الوطنية لتجديد منحة البطالة 2024، والتي تتمثل في النقاط التالية: