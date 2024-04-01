“زيادة قيمتها 100.000 دينار عراقي“ مصرف الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤ mof.gov.iq

يتساءل عدد كبير من المستفيدين عن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين داخل العراق والذي يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأشخاص المسنين وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على الراتب وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان ٢٠٢٤

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف راتب المتقاعدين في الساعات القليلة القادمة وذلك لأنه يتم صرف الرواتب داخل الدولة كل يوم 1 من كل شهر ميلادي وذلك الميعاد ثابت ولا يتم تغيير إلا في حالة مواجهة ذلك اليوم ليوم عطلة رسمية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يجب العلم أنه من المقرر وجود زيادة على الراتب والتي تصل قيمتها حتى 100.000 دينار، للاستعلام عن رواتب المتقاعدين يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية في العراق. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. يرجى ادخال البيانات المطلوبة. بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر لك ملف pdf يضم جميع المعلومات حول راتبك.

شروط التقديم على راتب التقاعد في العراق

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول راتب التقاعد وهي: