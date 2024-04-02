تحديثات خرافية لجميع الهواتف.. خطوات تحديث واتساب بيتا WhatsApp Beta 2024 أحدث إصدار 2.24.6.21 !! استمتع بأفضل المميزات

يعتبر تطبيق واتساب بيتا واحد من أبرز إصدارات الواتساب والذي له شعبية كبيرة وذلك لأنه يسهل التواصل بين الأشخاص ويوفر العديد من المميزات، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات تحميل التطبيق بكل سهولة.

واتساب بيتا

إذا كنت ترغب في تحميل واتساب بيتا يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك وهو Google Play على أنظمة الأندرويد. بينما يكون App Store على أنظمة الآيفون. ثم بعد ذلك في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق ثم انقر على زر التحميل. سوف يتم تثبيت التطبيق بنجاح في غضون دقائق. ثم بعد ذلك اتجه إلى التطبيق وقم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك. يجب عليك اتباع التعليمات وسوف يتم تفعيل التطبيق بنجاح.

مميزات واتساب بيتا

يوفر تطبيق الواتساب مجموعة من المميزات والتي من أبرزها:

يوفر خاصية تشفير الرسائل والتي لا يمكن لأحد قرائتها سوى المرسل والمستقبل.

يوفر خدمة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

يمكنك أيضا التواصل مع الأشخاص عن طريق الرسائل النصية والرسائل الصوتية.

يوفر خاصية القنوات والتي تساعدك في التعرف على أخبار العالم ومتابعة المحتوى المفضل لديك.

يمكنك أيضا استرجاع الرسائل المخزنة على الهاتف.

خطوات تحديث الواتساب

اتبع التعليمات التالية من أجل الحصول على أحدث نسخة من الواتساب: