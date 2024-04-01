العلف يفاجئنا كل يوم.. مفاجأة في سعر العلف اليوم الاثنين1-4-2024 في بورصة الدواجن.. شوف وصل لفين ياعم!!

سعر العلف اليوم بعد أن بلغت أسعار علف الدجاج ما بين 19 ألف و22 ألف جنيه اليوم، شهدت بعض التقلبات في الأسواق تماشيًا مع تقرير اليوم من بورصة الدواجن، وبما أن أسعار العلف تشكل قدرًا كبيرًا من نفقات الإنتاج يقال إنها واحدة من المتغيرات الأساسية التي تؤثر على أعمال تربية الدواجن في مصر وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على أسعار العلف، منها تكلفة المواد الخام يحدد سعر المواد الخام اللازمة لتحضير العلف تكلفة إنتاجها، وإذا ارتفع سعر الذرة أو فول الصويا أو أي عنصر أساسي آخر يستخدم في إنتاج الأعلاف وتكلفة الطاقة يرتفع سعره بما أن صانعي الأعلاف يعتمدون على الوقود والطاقة في التصنيع، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الأعلاف، وبالتالي على أسعار الأعلاف.

سعر العلف اليوم

ويتابع موقعنا أسعار الأعلاف بأنواعها من خلال السطور التالية:

ويمكن شراء أعلاف الدواجن بأسعار تتراوح بين 19500 و22000 جنيه.

وتتراوح أسعار الحيوانات من ثمانية آلاف إلى سبعة عشر ألف جنيه.

وقد تصل تكلفة علف البط إلى 21500 جنيه.

حوالي 15.500 جنيه هو المبلغ للأغنام والأرانب.

وتبدأ تكلفة الحمام من واحد وعشرين ألف جنيه.

كما يبدأ سعر علف السمان من 21 ألف جنيه.

تبدأ تكاليف علف الديوك الرومية من ستة وعشرين ألف جنيه.

بالنسبة للأسماك، السعرهو 31.000 جنية.

أما علف الخيل فيبدأ من خمسة عشر ألف جنيه.

السعر لعلف لنعام هو ثلاثون ألف جنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار أعلاف الدواجن في مصر

ومن أهم العوامل المؤثرة على أسعار أعلاف الدواجن في مصرما يلي في تحديد قيمتها:

العرض و الطلب

لعلاقة بين العرض والطلب في السوق لها تأثير على أسعار أعلاف الدجاج وتنخفض أسعار الأعلاف إذا كان العرض أكبر من الطلب، وترتفع إذا كان العرض أكبر من الطلب.

التكاليف المرتبطة بالتوزيع والنقل

تؤثر أسعار الخدمات المختلفة التي تؤثر على سعر العلف أيضًا على تكلفتها، وكذلك تكلفة نقلها من مكانها الأصلي إلى نقطة البيع.

التغيرات في الطقس

التغيرات في الطقس يمكن أن يكون لها تأثير على إنتاجية محاصيل العلف.