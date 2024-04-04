عربي و دولي
“احجزها حالا هُنــــا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط اللازمة
رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة
قامت الجهات الرسمية داخل العراق بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلال حجز البطاقة الوطنية الموحدة وهي عبارة عن بطاقة تحمل جميع المعلومات التي تثبت هوية المواطن، كما أكدت الجهات المسؤولة أنه يجب حجز البطاقة في أقرب وقت وذلك لأنه من المقرر استخدامها في جميع المعاملات الرسمية المختلفة، كما أوضحت أيضا الشروط اللازم توافرها عند حجز البطاقة وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
البطاقة الوطنية الموحدة
إذا كنت ترغب في حجز البطاقة الوطنية الموحدة يجب اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة.
- من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة الخدمات الإدارية.
- قم بملء نموذج البطاقة من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- يرجى تسديد الرسوم المحددة والتي تكون 5000 دينار.
- يتطلب منك تحديد الموعد واليوم المناسب من أجل الذهاب إلى المديرية واستكمال الإجراءات.
- أخيرا قم بالضغط على إرسال الطلب سوف يتم حجز البطاقة بالفعل.
شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة
قامت الجهات المسؤولة بالعراق بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من استخراج البطاقة الوطنية بنجاح والتي تتمثل في:
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عام.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- يرجى تقديم وثيقة تثبت الموقف العسكري لدى المتقدم.
- يجب تسديد الرسوم الخاصة بالبطاقة.
- يجب العلم أنه يتم مراجعة الطلب في مدة تصل حتى 3 أيام.
- يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.
- بعد أن تقوم بحجز الموعد يجب الذهاب إلى السجل المدني من أجل أخذ البصمات وصورة شخصية للمتقدم.