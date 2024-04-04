“احجزها حالا هُنــــا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط اللازمة

قامت الجهات الرسمية داخل العراق بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلال حجز البطاقة الوطنية الموحدة وهي عبارة عن بطاقة تحمل جميع المعلومات التي تثبت هوية المواطن، كما أكدت الجهات المسؤولة أنه يجب حجز البطاقة في أقرب وقت وذلك لأنه من المقرر استخدامها في جميع المعاملات الرسمية المختلفة، كما أوضحت أيضا الشروط اللازم توافرها عند حجز البطاقة وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

البطاقة الوطنية الموحدة

إذا كنت ترغب في حجز البطاقة الوطنية الموحدة يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة الخدمات الإدارية. قم بملء نموذج البطاقة من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يرجى تسديد الرسوم المحددة والتي تكون 5000 دينار. يتطلب منك تحديد الموعد واليوم المناسب من أجل الذهاب إلى المديرية واستكمال الإجراءات. أخيرا قم بالضغط على إرسال الطلب سوف يتم حجز البطاقة بالفعل.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة

قامت الجهات المسؤولة بالعراق بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من استخراج البطاقة الوطنية بنجاح والتي تتمثل في: