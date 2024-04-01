“طفلك مش هيبطل ضحك”.. تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات
تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024
دائما تكون عملية البحث عن تردد القنوات خاصة بالقنوات التي تعرض محتوى موجه للأطفال، وذلك لأنها تمتلك مزايا كثيرة، كما أنها تعد آمنة على جميع الصغار حيث تعلمهم الكثير من المبادئ، بالإضافة إلى بعض الحروف التي يحتاجون إليها في عمرهم، ولهذا من أبرز القنوات التي يتم البحث عن تردد خاص بها هي قناة توم وجيري التي تتميز بتقديم محتوى طفولي رائع.
تردد قناة توم وجيري للأطفال
تتيح قناة توم وجيري التردد الخاص بها على أكثر من قمر صناعي، وذلك حتى تمكن الجميع من تحميلها، لذا إذا كنت ترغب في استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات، يجب معرفة البيانات الخاصة بها والتي تتمثل في الآتي:
- تردد القناة: 12149.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة توم وجيري أطفال عرب سات
من الممكن أيضا أن تقوم باستقبال قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات، لكن يجب معرفة البيانات الآتية:
- التردد: 11315.
- معامل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
طريقة تنزيل قناة توم وجيري
بعد أن تم معرفة تردد القناة على النايل سات وعرب سات، يمكنك أن تقوم بالبدء في تحميلها لكن من الضروري اتباع عدة خطوات هامة، وهي عبارة عن الآتي:
- إحضار جهاز التحكم عن بعد حتى تتمكن من الانتقال إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر.
- ثم قم بالضغط على زر إضافة قناة جديدة.
- بعد ذلك قم بتدوين بيانات القناة التي تبدأ بالتردد ومعدل الترميز.
- لا تنسى أن تقوم بتحديد القمر الصناعي ومعامل تصحيح الخطأ.
- ثم قم بالنقر على أيقونة بحث وانتظر قليلا حتى تظهر لك القناة.
- ثم عليك بالضغط على زر حفظ القناة.