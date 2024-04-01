الذهب بيحير في الكل.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين.. اجري اشتري شبكتك بسرعه!!

سعر الذهب اليوم الاثنين 1/4/2024 تم بيع جرام الذهب عيار 21 بسعر المصنع في مصر في الساعات الأولى من يوم الاثنين 1 أبريل 2024، وهو نفس سعر الانخفاض السابق خلال تعاملات محلات الصاغة في مطلع الأسبوع الجاري ويتزامن هذا الاستقرار السعري مع استقرار قيمة الدولار في البنوك والسوق السوداء، وكذلك سعر الذهب في البورصة العالمية بالإضافة إلى السعر الرسمي للذهب المشار إليه، فإن قيمة المصنعية في مصر تختلف من محل صائغ إلى محل الصاغة تتراوح من 150 إلى 200 جنيه ويتم تحديد تكلفة صنع قطعة من المجوهرات الذهبية من خلال احتساب رسوم الصائغ، وعملية التصنيع، وأسلوب التصميم، وطرح أي رسوم تجارية.

سعر الذهب اليوم الاثنين 1/4/2024 بمحلات الصاغة المصرية

ونتابع أحدث التغيرات التي طرأت على أسعار الذهب محليا وعالميا من خلال السطور التالية وهي كالآتي:

السعر الموثق للذهب عيار 24 ب3542 جنيها، فيما بلغ سعر الشراء 3514 جنيها.

وسجل السعر المسجل اليوم للذهب عيار 21 ب3100 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 3075 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2657 جنيها، فيما سجل سعر الشراء 2635 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2072 جنيها، فيما سجل سعر الشراء 2055 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 24.800 جنيه، رغم أنه متاح للشراء بـ 24.600 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة 2,234 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ سعر الشراء 2,233 دولارًا أمريكيًا.

نصائح متبعة عند شراء الذهب

قدم محترفو التجزئة النصائح التالية للأشخاص الذين يشترون الذهب: