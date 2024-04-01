“كُل المحافظات” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة [السابعة] منصة مظلتي

تصدرت كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة كافة محركات البحث المتخلفة في المحافظات العراقية من جانب المستفيدين من تلك المنحة المقدمة من الحكومة للمواطنين الأشد فقراً والأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الحكومة إلى تلبية طلبات مواطنيها وسد الاحتياجات الأساسية لهم ومساعدتهم على عيش حياة كريمة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ومن المرتقب إعلان الأسماء المقبولة في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية خلال الساعات القليلة القادمة.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

يرغب الجميع في الوقت الحالي الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة والتي من المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاستعلام عنها وتحميلها من خلال الخطوات البسيطة القادمة، كالآتي:-

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي على الإنترنت.

على الإنترنت. اختيار خدمات الحماية الاجتماعية.

يرجى تحديد الدفعة والوجبة الخاصة بك، وكذلك يجب اختيار المحافظة.

ثم انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات Pdf بأسماء الرجال والنساء.

قم باستخراج اسمك من تلك القائمة بكل سهولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة كل المحافظات

من المقرر إعلان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 بعموم المحافظات خلال الفترة القادمة وقبل عيد الفطر المبارك حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على مراجعة الطلبات المقدمة وتخصيص الدعم المادي لهم للوجبة السابعة والثامنة، وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الشروط للحصول على ذلك الدعم، وهي:-