“دلعي طفلك”.. تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024 لمتابعة أجمل الأناشيد على نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة هي من أقدم القنوات التي تواجدت على القمر الصناعي وتخصصت في عرض محتوى موجه فقط للأطفال، وحصلت على شعبية كبيرة حول العالم وتحديدا في الوطن العربي، لذا الجميع يرغب في استقبال القناة على جهاز التلفزيون، لكن يجب معرفة تردد القناة الخاص بالقمر الصناعي عرب سات ونايل سات حتى يتم تحميلها بصورة صحيحة، وتتميز القناة بالمحتوى التعليمي الفعال المقدم إلى الأطفال بمختلف مراحل عمرهم.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024

لمتابعة أفضل البرامج والأغاني الممتعة التي يعشقها الأطفال، يجب معرفة تردد القناة على القمر الصناعي حتى يتم استقبالها، ولهذا يتمثل التردد على النايل سات في الآتي:

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

يمكن استقبال أيضا قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، لكن يجب معرفة البيانات الخاصة به والتي تعد كالآتي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

قناة طيور الجنة هي من أنجح القنوات الخاصة بالأطفال، وذلك يعود إلى مميزاتها الكبيرة التي لا حصر لها، حيث من أبرز المميزات التي لاحظها الجميع عند تحميل القناة هي عبارة عن الآتي: