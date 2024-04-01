مع ماشا والدب والنمر الوردي.. نزل تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024 Spacetoon وفرح ولادك بمشاهدة أجمل الأفلام الكرتونية

تعد قناة سبيس تون واحدة من أشهر وأجمل القنوات المفضلة لدى الأطفال حيث تحظى بشعبية جارفة في جميع أنحاء الوطن العربي، والسبب أن جميع الاطف6 ال بمختلف الأعمار يحبون البرامج التي تقدمها القناة لمختلف أعمار ومراحل الطفولة المختلفة، كما أن الأطفال يقضون وقتا ممتعا في متابعة البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية المسلية التي تعرض على القناة وتجذب الأطفال، حيث تعد تلك البرامج ليست مجرد وسيلة للتسلية بل تتضمن العديد من الفقرات التعليمية والنصائح والإرشادات بجانب الشق الكوميدي الذي تقدمه، حي سنتعرف من خلال المقال التالي الفرح تردد لقناة سبيس تون الجديد على كل من القمرين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة سبيس تون الجديد

أشرنا سابقا أن قناة سبيس تون تعد واحدة من أشهر وأفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي للأطفال إلى جانب عرض العديد من البرامج الممتعة التي تقدمها القناة سواء أفلام ومسلسلات باللغتين العربية والإنجليزية وتستهدف مختلف الفئات العمرية للأطفال في الشريحة من 4 إلى 10 سنوات مما جعل القناة تستهدف عددا كبيرا جدا من الأطفال بالوطن العربي، كما تقوم قناة سبيس تون بعرض كل ما هو جديد في عالم الأطفال وما يهمهم بصفة مستمرة، وذلك عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

والآن يمكن تنزيل تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي نايل سات وهو:

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يمكنكم أيضا أن تسعدوا أبناءكم بتنزيل تردد قناة سبيس تون الجديد لمتابعة برامج سبيس تون المميزة على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد الآتي:

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

والآن كيفية ضبط تردد قناة سبيس تون

لتحميل تردد قناة سبيس تون على شاشتك التليفزيونية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم اختيار القائمة من جهاز التحكم.

اختر قائمة الإعدادات ثم انقر فوق خيار التثبيت اليدوي.

عليك بتحديد القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات.

أدخل الآن بيانات التردد المطلوبة.

ثم يتم الضغط على زر حفظ.

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تعرف على محتوى قناة سبيس تون

تعرض محتوى قناة سبيس تون العديد من البرامج المتنوعة ومسلسلات الأنمي والأناشيد والأغاني التي يستمتع بمشاهدتها الأطفال، ومن أهم برامج القناة ما يلي (ماشا والدب- مهرتي الصغيرة- حكايات ماشا- النمر الوردي- مسلسل توم وجيري)

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