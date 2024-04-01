مسلسل المداح 4 الحلقة 23 ….. صابر يواجه قزح ومليكة مش هتسكت

ما زالت الدراما المصرية تسيطر على قوائم محركات البحث خاصة مسلسل المداح 4 الحلقة 23، التي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة التي جعلت المشاهدين حريصين على متابعة الحلقات أولاً بأول ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 23…..

مسلسل المداح 4 الحلقة 23

حيث يعد مسلسل المداح 4 الحلقة 23 من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث، وذلك بسبب الأحداث المثيرة التي يخوضها صابر أمام قزح ومليكة، وتقترب نهاية الجزء الرابع، بعدما قررت مليكة أن تؤذي والدة صابر وحسن الذي قرر أن يسير وراء سميح وأوهامه إلا أن صابر المداح قرر أن يقضي على الجن وأعوانه ، ويسعى صابر أن يقضي على سميح وأعوانه بفضل الله وقدرته على التخلص من إيذائهم خاصة بعد أن تمكنوا من إيذاء والدة صابر، الذي استطاع في الحلقة الماضية أن ينقذ ابن أخيه حسن من الخطة التي دبرها سميح.

ابطال مسلسل المداح

يشارك في بطولة مسلسل المداح عدد كبير من نجوم وصناع الدراما المصرية ومنهم: حمادة هلال وخالد سرحان وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وصبحي خليل وفتحي عبد الوهاب ودياب ويوسف حمادة وغيرهم من نجوم الدراما .

موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 23

ويعرض مسلسل المداح 4 الحلقة 23 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في الساعة 11:00 مساءً على قناة mbc مصر 2، والساعة 12:00 صباحاً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعرض المسلسل أيضاً بدون اعلانات أو فواصل على منصة شاهد vip.