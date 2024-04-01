كيف تتخطي اي مهمة بقلتش رهيب😱🔥 جميع شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس للهواتف والكمبيوتر مضمونة 100%

تزداد عملية البحث حول شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس للهواتف والكمبيوتر، تلك اللعبة التي اشتهرت بشكل غير مسبوق منذ بداية انطلاقها فهي تعتبر أحد أهم الألعاب الالكترونية المنتشرة بين الجيل الحالي لتمتعها بالمغامرات الشيقة والأحدات التي تأخذ وتيرة التشويق مما يزيد حماس اللاعبين والذي نجده خلال كثرة الطلب حول الاستطلاع عن شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس التي تمنحهم من صلاحية الفوز وذلك خلال شرائها، وسنوافيكم بشكل مفصل تلك الشفرات وخطوات عملية الشراء.

شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس للهواتف والكمبيوتر

تكمن عملية شراء شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس للهواتف والكمبيوتر في استخدام اللاعبين لها خلال التحسين من أداء اللعبة حيث بها تترسخ قدرة اللاعب في شراء لاعبين أقوى وشراء أسلحة وصلاحيات أخرى لا حصر لها، لذا إذا كنت تود الاستعلام عن تلك الشفرات تتبع ما يلي:

BAGUVIX: شفرة اكتساب صحة غير محدودة.

BTCDBCB: شفرة اكتساب وزن.

AEDUWNV: شفرة الحفاظ على شبع اللاعب.

CIKGCGX: شفرة تغيير الملابس لملابس السباحة.

KVGYZQK: شفرة تنحيف الجسم.

YECGAA: شفرة تغيير الملابس لسترة طائرة.

JYSDSOD: شفرة اكتساب عضلات مرنة.

HESOYAM: شفرة اكتساب صحة كاملة.

شفرات جاتا سان أندرس للأسلحة

يعد هذا الجزء الأكثر أهمية في شفرات GTA San Andreas جاتا سان اندرس للهواتف والكمبيوتر وذلك لكثرة استخدامها طوال فترة المبارزة العنيفة بين الأعداء، وسنحصرها لكم خلال النقاط المدرجة أدناه:

EHIBXQS: شفرة كلمة سر الطيران.

ZSOXFSQ: أسلحة الصواريخ.

WANRLTW: ذخيرة لانهائية.

OUIQDMW: استهداف السيارات.

FOOOXFT: زيادة نفوذ أسلحة المواطنين.

SJMAHPE: التزود بأسلحة المسدس.

CPKTNWT: خاصية تفجير السيارات.

LXGIWYL: أسلحة الفئة الأولى.

KJKSZPJ: أسلحة الفئة الثانية.

UZUMYMW: أسلحة الفئة الثالثة.

وها قد وصلنا لنهاية حديثنا اليوم لأكثر المواضيع الرائجة التي لطالما يدفع فضول الشباب في البحث عنها، والذي أوضحناه بشكل تفصيلي بناءًا على التساؤلات الرائجة عبر هذا المقال.