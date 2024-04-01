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“هُنـــــا anem.dz” كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة
اصبحت تجديد منحة البطالة في الجزائر من أكثر الأمور التي تمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي الملائم لجميع الكوادر البشرية الذين لم يُحالفهم النصيب في الحصول على فرص عمل مناسبة لجميع الشباب التي تم تعينهم، فضلاً عن أن هذه المنحة جاءت لتوفير حياة كريمة ودعم مالي في ظل الظروف الاقتصادية الأكثر من الصعبة التي تمر بها البلاد، ويمكنك اتباع بعض الخطوات للقيام بتجديد هذه المنحة.
طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر
جاءت أهم خطوات القيام بتجديد منحة البطالة في الجزائر، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.
- بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.
- على أن يتم اختيار خدمة “التجديد”.
- ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.
- أرفاق المستندات المعنية بطلب التجديد.
- التأكد من الوثائق والبيانات التي تم إدخالها.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.
ما هي شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر
تتمثل أهم شروط القيام بتجديد منحة البطالة في دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- مقيم دائم في الجزائر.
- كذلك يجب وأن لا يمتلك أي عقارات ذات قيمة عالية تمنعه من التجديد.
- ألا يكون لدى المتقدم دخل ثابت.
- أن يتراوح عمر المتقدم من 18إلى 50 عامًا ليحق له التقديم في المنحة.
- أن يلتزم بجميع الضوابط والمعايير التي تفرضها وزارة التشغيل.