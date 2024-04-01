رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية لنظام التقاعد المكاني عبر منصة جدارة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية لنظام التقاعد المكاني للمعلمين والمعلمات، حتى يتمكنوا من قبول ورفض الطلبات الخاصة بالمترشحين للوظائف الحكومية، وهذا ما سوف نتعرف عليه سوياً من خلال هذا المقال …..

رابط الاستعلام أسماء المرشحين للوظائف التعليمية لنظام التقاعد المكاني

حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن تدشين رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لنظام التقاعد المكاني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية…

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية من هنا.

ثم ادخل رقم الهوية ورقم الهاتف في الخانة المخصصة ,

اكتب رمز التحقق.

ثم اضغط على “استعلام”.

سوف يظهر كافة التفاصيل الخاصة بأسماء المرشحين والمقبولين في الوظائف التعليمية.

ما هي شروط التقديم على الوظائف التعليمية السعودية

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في التقديم للوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي .

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجمعية المعتمدة في مجال التخصص المطلوب.

أن يستوفي المتقدم مهنة التعليم والمعايير المهنية.

ماهي التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية ؟

كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها في هذه التخصصات المطلوبة وهي: