شاهد أجمل برامج قناة طيور الجنة على ترد القناة الجديد وسلي طفلك بشئ مفييد

تعد قناة طيور الجنة من أقد القنوات التي تم تخصيصها للأطفال كما أن قناة طيور الجنة تمتاز بتقديم محتوى هف ومميز للأطفال يعما على تطوير مهاراتهم في شتى المجالات، لذك تجد الكثيرون من الأباء والأمهات يبحثون عن تردد القناة ليقوموا بتثبيتها لأطفالهم حتى يتمتعون بها، ومن خلال الأسطر التلية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية وطريقة ضبط التردد على اجهره الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة

يمنك متابعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات من خلال إضافة الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال

لكي تقوم بضبط تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الريسفر عليك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد.

اختر “الإعدادات” (Settings) أو “التركيب” (Installation).

اختر “ضبط الترددات” (Frequency Settings).

أدخل بيانات التردد الذي تريد ضبطه وحدد القمر.

اضغط على زر “موافق” (OK).

أهم ما تقدمه القناة من برامج

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من البرامج والفقرات والتي منها التالي: