أخيراً بعد 12 عام.. التسجيل في الحج سوريا 2024-1445 عبر موقع وزارة الأوقاف السورية.. الشروط المطلوبة للتسجيل

التسجيل في الحج سوريا 2024-1445 الذي يواصل المسلمين البحث عنه خلال هذه الفترة بشكل كبير لأن العد التنازلي على موعد الحج قد بدأ، تأتي الفرصة مرة واحدة ويرغب الكثير من المسلمين استغلالها بشكل كبير أملاً وتشوقاً لزيارة بيت الله الحرام، الحج ركن مهم من أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليه سبيلا، لكن هناك طرق يمكن للمسلم أن يتبعها لكي يسعى للحصول على هذه الفرصة عن طريق التسجيل في القرعة،

وسوف يتم قبل عدد كبير من المسلمين وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها التي يجب ان تتوفر بالمتقدم، ومنذ عدة أيام تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الأوقاف السورية عن موعد فتح باب التسجيل لاستقبال الطلبات للراغبين في أداء مناسك الحج، لذا عليكم متابعة السطور التالية نتعرف معاً على التسجيل في الحج سوريا 2024-1445.

التسجيل في الحج سوريا 2024-1445

حالة من السعادة والفرحة الكبيرة يعيش فيها المسلمين خلال هذه الفترة في سوريا بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن فتح التسجيل على موسم الحج لعام 2024، وهذا لأن وزارة الأوقاف لم تعلن عن التسجيل على قرعة الحج منذ عام 2013 بسبب الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلد من وباء وحروب، وقد مضى على أخر فترة تسجيل نحو 12 عام

وأخيراً تبدأ وزارة الأوقاف بإستقبال طلبات قرعة الحج بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 1 من يوليو الجاري 2024 و22 من رمضان 1445، وتستمر عملية التسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل 2024 و 30 من رمضان 1445، على أن تتم عملية التسجيل إلكترونياً عبر موقع وزارة الأوقاف السورية أو من خلال وبوابة الحكومة السورية..

شروط التسجيل في قرعة الحج سوريا 2024

قامت وزارة الأوقاف السورية بالإعلان عن الشروط التي يقوم المواطنين بالتسجيل على أساسها وهي