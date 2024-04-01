رابط تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن قبل صرف الدفعة 77

يبحث عدد كبير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن على رابط تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن، خاصة قبل صرف الدفعة 77 والتي من المقرر أن يتم صرفها في 9 أبريل 2024، وأكدت وزارة الموارد والتنمية البشرية عن تخصيص رابط الكتروني لتقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن في عدم قبول الأهلية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

رابط تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن

حيث تسعى الحكومة السعودية على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين ومن بينها خدمة تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

ادخل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

بعد ذلك اختر تقديم طلب اعتراض.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

وكانت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت أعلنت عن أنه يمكن للمواطن تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن خلال 3 شهور من الإعلان عن نتائج الأهلية، وتقوم الجهات المختصة بمراجعة الحالة مرة أخرة، وفور الإنتهاء من فحص الطلب ومراجعة الحالة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بحالة طلب الاعتراض.

موعد صرف حساب المواطن شهر إبريل

فيما أكدت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة 77 بداية من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2024، وذلك لأن يوم 10 أبريل سوف يكون عطلة عيد الفطر المبارك.