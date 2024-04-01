رواتب الموظفين في العراق بزيادة 210.000 دينار.. “مصر الرافدين” صرف الرواتب بالزيادة الجديدة

يعد ملف رواتب الموظفين في العراق من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي حيث إن وزارة المالية وجميع الجهات المعنية تولي إهتمامًا بالغًا بهذا الملف، والعمل على سرعة إرسال الملفات الخاصة بجميع المواطنين والدوائر الحكومية، ويمكن الإطلاع على سلم الرواتب الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

جدول رواتب الموظفين العراق 2024

لكي تتمكن من التعرف على سلم رواتب الموظفين في دولة العراق، يمكنك اتباع ما يلي: –

تحصل الدرجة العاشرة على راتب قدره 637 ألف دينار بعد أن كانت 170 ألف دينار بزيادة بلغت 200%.

إضافة إلى أن الدرجة التاسعة وصل الراتب فيها إلى 716.25 ألف دينار بالزيادة الجديدة.

هذا وأن الدرجة الثامنة تبلغ رواتبهم 837.75 ألف دينار عراقي بدلاً من 582.5 ألف دينار عراقي.

وشملت الدرجات الثلاثة الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها بقرار من مجلس الوزراء العراقي وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة في دولة العراق.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-