“اعرف اسمك الآن” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم المحافظات العراقية

أطلقت وزارة العمل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية، والتي تعد أولى خطوات صرف الدعم الخاص بالرعاية ليتمكن الجميع ممن شملتهم الوجبة مراجعة حالة استحقاقهم للدعم، ومن خلال الاسطر التتلية نبين طريقة الاطلاع على أسماء الذين شملتهم الوجبة الاخيرة، والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مظلتي. اضغط على نظام الحماية الاجتماعية. ومن ثم قم باختيار برامج الرعاية الاجتماعية. قم بإدخال البيانات اللازمة وحدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. بعد ادخل كافة البيانات اللازمة اضغط استعلام. يعرض أمامك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية حمل الكشوفات واستعلم عن اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط والمعايير للذين يستحثون الدعم المقدم من برامج الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تحقق الهدف الذي من اجله تم طرح برامج الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الأسبار التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

وان يكون مقيمًا في العراق بشكل دائم.

وأن يكون من الأسر التي شملهم الدعم.

كما يجب أن لا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية.

ولم يحصل على أي خِدْمَات أخرى من الوزارة.

التقديم على الرعاية الاجتماعية

التقدم للانضمام لبرامج الرعاية الاجتماعية يكون عن طريق منصة مظلتي والتي تتيح التقدم علها باتباع الخطوات التالية: