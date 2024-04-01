برابط شغال.. خطوات تحميل الواتس الذهبي WhatsApp gold إصدار 2024 وأهم المميزات
نلاحظ أن هناك الكثير من الأشخاص تبحث عن رابط وخطوات تحميل الواتس الذهبي WhatsApp gold الذي يتمتع بالكثير من المزايا التي لن تتوفر في الواتس اب العادي، ويعتبر تطبيق واتس اب واحد من أهم وسائل التواصل الاجتماعي والأكثر استخداماً، يساعد واتس اب أن تتوصل منع أي شخص من مصر وداخلها من جميع دول العالم العربي والغربي وبكل سهولة، كما أن الواتس يختلف عن باقي وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يعمل بأقل سرعة انترنت، وعند شحن الباقة الواتس لا يستهلك الكثير ولذلك يحرص البعض على تحديث التطبيق وتبديله بالذهبي لأنه يتمتع بمزايا أضعاف الواتس العادي وبناءاً على رغبة الكثير من المتابعين نقدم لكم خطوات تحميل الواتس الذهبي WhatsApp gold تابعوا معنا.
خطوات تحميل الواتس الذهبي WhatsApp gold
بكل سهولة وفي ثواني معدودة يتم تحميل الواتس الهذبي على الجهاز عن طريق اتباع ما يلي:
- التوجة إلى المتصفح الأساسية جوجل كروم ثم التوجه إلى متجر جوجل بلاي من الجهاز الخاص بك.
- ثم كتابة اسم WhatsApp gold أو بالعربي واتس الذهبي في محرك البحث الداخلي للمتجر.
- الضغط على تثبيت وانتظر بعض اللحظات.
- ثم الضغط على فتح التطبيق وسجل حسابك ثم حفظه على الجهاز واستمتع بالتواصل.
أهم مزايا تطبيق WhatsApp gold
مزايا كثيرة يحملها الواتس اب الذهبي لن تتوفر في التحديث السابق، ويعتبر واتس هو وسيلة التواصل الملائمة لدى الكثير والتعامل مع للتواصل سهل للغاية عن أي وسيلة أخرى، ويعتمد عليه الكثير في إنهاء بعض المصالح، والبعض يستخدمه للعمل عن طريق إنشاء مجموعة وتحميل المعروضات وضم الأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء وتوسعة الدائرة ولذلك استخدمه مهم بالنسبة للكثير، ومن أهم المميزات في الواتس الذهبي
- يعمل الواتس الذهبي بشكل أسرع سواء في المراسلة أو تحميل الصورة والوسائط المختلفة.
- يضمن واتس الذهبي حماية الخصوصية ولا يمكن لأي شخص الإطلاع على حسابك.
- كما يتميز بغلق المحادثة لكي تكون سرية ويمكن محو الرسالة بعد المشاهدة بالمدة التي يحددها الشخص.
- تستمتع بالتحديثات الجديدة وإضافة إمكانيات جديدة بشكل دائم.
- يمكنك مشاهدة الحالات للأصدقاء ولكن دون أن يظهر لهم مشاهدتك.
- لا يوجد أي قلق على حسابات لأن واتس الذهبي محمي من الفيروسات وهذا يضمن لك الأمان والسرية التامة بين الأطراف.