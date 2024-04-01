دلوقتي رابط الاستعلام pdf الخاص أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري أبريل 2024 بالأردن (مديرية الإسكان والأشغال العسكرية)

أعلن أمس الجيش العربي- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومن خلال مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، عن أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد من مستحقي الإسكان العسكري أبريل 2024 بالأردن، حيث أوضحت مديرية مؤسسة الإسكان أنه يجب على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط سرعة البدء في مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية اعتبار من صباح اليوم الإثنين الموافق 1/04/2024، أثناء ساعات العمل الرسمية للحصول على القرض المخصص، وأشارت المديرية أنه يتعين على الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين والمستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) متابعة الموقع الإلكتروني الخاص بالقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء جميع المستحقين الذين سوف يتم تحويل قيمة قروضهم للبنك، وأوضحت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان يوم الإثنين القادم الموافق 8/4/2024.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري

بالنسبة لشروط الحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن عام 2024، يجب أن يكون المتقدم من الجنسية الأردنية وأن لا تقل فترة خدمته العسكرية عن 20 عاما قيمة القرض لا يجب أن تتجاوز 10,000 دينار أردني، ويجب ألا تتعدى فترة السداد 30 عاما بالنسبة للمتقاعدين الذين يعانون من إعاقة جسدية، يمكن لهم الحصول على القرض إذا كانوا يتلقون راتبا شهريا ثابتا.

رابط pdf أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري

أما بالنسبة لررابط الــ pdf الخاص بأسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري يمكنك الدخول والتواصل من هنا .

وأيضا للوصول pdf الخاص بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد أضغط هنا.

كيفية التواصل مع الإسكان العسكري في الأردن

كما نستعرض من خلال المقال الحالي العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة عملاء الإسكان العسكري بالأردن، منها الرابط الرسمي الذي تم ذكره سلفا، بالإضافة إلى طرق التواصل التالية.

يمكن الاستفسار والاستعلام بشأن قرض الإسكان العسكري عن طريق الاتصال من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمديرية.

أيضا يمكن الاتصال من خلال رقم الإسكان الأردني (0650000800) المخصص للاستعلام والاستفسارات.

يمكن كذلك التواصل عبر رقم فاكس (925839) والخاص بمديرية الإسكان.

قد يهمك أيضا:-