مسلسل المداح 4 الحلقة 23.. صابر يكشف خداع عماد وسميح يخبره بفتح البوابة الرابعة لإخراج الجن نمرود

تتزايد عمليات البحث يوم بعد يوم عن مسلسل المداح 4 الحلقة 23 الذي أوشك على النهاية، ويأمل الجمهور المتابع أن يكون هناك موسم خامس من المداح لتعلقهم الشديد بالمسلسل منذ عدة سنوات، نجاح كبير يواصل تحقيقه مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال، فقد شهدت الحلقات السابقة تطورات كثيرة نالت إعجاب الملايين من المتابعين، تابعوا معنا السطور لمعرفة أهم أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 23.

مسلسل المداح 4 الحلقة 23

يبحث الجمهور المتابع ويتساءل هل يستسلم صابر لما يحدث ويلبي طلبات سميح خوفاً على رحاب وابنه عز، يحاول سميح في كل مرة أن يخدع صابر ويتشتت تفكيره لكي يسير في الطريق الخطأ، لكن اكتشف صابر لغز جديد يحاول البحث عنه ويستعين بصديقه من أجل ترجمة تلك الرموز والبحث في المعجم عنها وعن الطريق الذي يجد فيه تلك الرموز لأنها الطريق الوحيد للقضاء على الجن

اختفت مليكة في الحلقة السابقة ولم تظهر لأنها تأثرت بما فعله صابر بها بسبب الخاتم الذي يرتديه والذي يعتبره سلاح قوي ضد الجن، فهل تظهر مليكة مرة أخرى وهل تعود مثل قوتها السابقة، ومن المتوقع أن مليكة تعود أقوى من السابق وتحاول الانتقام من صابر لكن بخطة جديدة من تدبير سميح، وفي الحلقات القادمة سوف يظهر جن جديد من البوابة الرابعة وهذا ما قاله سميح لصابر في اخر لقاء بينهم مما اكتشف صابر خيانه عماد لهم وتحالفه مرة أخرى مع الجن، وأكد له صابر أن نهايته تلك المرة تكون أصعب ورغم تهديدات سميح لصابر إلا أنه لن يتوقف بل يشن حرب جديدة عليهم ويقضي عليهم شخص شخص.

القنوات العارضة مسلسل لمداح 4 أسطورة العودة

يعرض المسلسل المصري المداح 4 بطولة حمادة هلال وهبة مدي وخالد سرحان وحنان سليمان وفتحي عبد الوهاب ودنيا عبد العزيز وسهر الصايغ على مجموعة قنوات mbc مصر بشكل حصري ويعتبر هذا الموسم الثالث التي تعرضه القناة وحقق نجاح كبير للغاية ويأتي موعد العرض على النحو التالي