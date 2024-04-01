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لو ضاعت او اتسرقت متقلقش.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024 عبر منصة مصر الرقمية هتستلم بعد 10 أيام

صورة يس خالد يس خالدمنذ ساعتين
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استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024
استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024

يبحث المواطنين عن خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024 لأنهم يعتمدون على الدعم التمويني بشكل كبير للحصول على الخبز والسلع المختلفة مجاناً، يتعرض البعض لعدة مواقف ويمكن أن يفقد بطاقة التموين ويريد استخراج بطاقة جديدة ولكن يريدون طريقة سهلة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين وضياع الوقت وبذل المجهود

لذلك تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تتعاقد من شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إنشاء موقع إلكتروني لتقديم الخدمات الحكومية وتوفير الوقت على المواطنين دون تأجيل مصالحهم للذهاب إلى مكاتب التموين، وقد تم إنشاء منصة مصر الرقمية وأصبحت تسهل على المواطنين كل شئ من استخراج بطاقة بدل تالف وفاقد إلكترونياً ، واليوم نتعرف عبر موقعنا وخلال التقرير التالي على خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024.

خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024

لبدء تقديم طلب إلكتروني لاستخراج بطاقة جديدة بدل تالف أو بدل فاقد عليكم اتباع ما يلي:

  1. تسجيل الدخول على موقع منصة مصر الرقمية.
  2. ثم الدخول بالحساب الخاص رقم المحمول وكلمة السر.
  3. الضغط تسجيل دخول.
  4. اختر الخدمات التموينية.
  5. حدد بدل تالف- بدل فاقد.
  6. ثم حدد المحافظة.
  7. المنطقة واقرب مكتب تموين أو مكتب بريد.
  8. ثم الضغط على التالي وسوف تتم العملية بنجاح.
  9. عليك متابعة حالة الطالب كل يومين.
  10. وسوف تتم عملية الاستلام من 10 إلى 14 يوم.
استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024
استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024

الخدمات التموينية المتاحة على منصة مصر الرقمية

تقدم مصر الرقمية خدمات حكومية كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى وأصبح المواطنين لديهم وعي في التعامل مع المنصة وإنهاء خدماتهم دون مشاركة المعلومات الشخصية مع أي شخص ودون التعرض للغش أو الاستغلال، ومن أهم الخدمات التموينية المتاحة ويمكن الاستفادة منها:.

  • استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف.
  • التقديم على الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقة جديدة.
  • نقل الزوجة من بطاقة الأسرة إلى بطاقة الزوج.
  • نقل صرف البطاقة من محافظة إلى أخرى.
  • الاستعلام عن صرف السلع والخبز.
  • تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
  • هذه الخدمات متاحة بشكل مجاني دون أي رسوم إلا في حالة التوصيل عن طريق البريد تكون برسوم بسيطة.
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صورة يس خالد يس خالدمنذ ساعتين
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