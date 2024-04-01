لو ضاعت او اتسرقت متقلقش.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024 عبر منصة مصر الرقمية هتستلم بعد 10 أيام

يبحث المواطنين عن خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024 لأنهم يعتمدون على الدعم التمويني بشكل كبير للحصول على الخبز والسلع المختلفة مجاناً، يتعرض البعض لعدة مواقف ويمكن أن يفقد بطاقة التموين ويريد استخراج بطاقة جديدة ولكن يريدون طريقة سهلة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين وضياع الوقت وبذل المجهود

لذلك تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تتعاقد من شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إنشاء موقع إلكتروني لتقديم الخدمات الحكومية وتوفير الوقت على المواطنين دون تأجيل مصالحهم للذهاب إلى مكاتب التموين، وقد تم إنشاء منصة مصر الرقمية وأصبحت تسهل على المواطنين كل شئ من استخراج بطاقة بدل تالف وفاقد إلكترونياً ، واليوم نتعرف عبر موقعنا وخلال التقرير التالي على خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024.

خطوات استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد 2024

لبدء تقديم طلب إلكتروني لاستخراج بطاقة جديدة بدل تالف أو بدل فاقد عليكم اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على موقع منصة مصر الرقمية. ثم الدخول بالحساب الخاص رقم المحمول وكلمة السر. الضغط تسجيل دخول. اختر الخدمات التموينية. حدد بدل تالف- بدل فاقد. ثم حدد المحافظة. المنطقة واقرب مكتب تموين أو مكتب بريد. ثم الضغط على التالي وسوف تتم العملية بنجاح. عليك متابعة حالة الطالب كل يومين. وسوف تتم عملية الاستلام من 10 إلى 14 يوم.

الخدمات التموينية المتاحة على منصة مصر الرقمية

تقدم مصر الرقمية خدمات حكومية كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى وأصبح المواطنين لديهم وعي في التعامل مع المنصة وإنهاء خدماتهم دون مشاركة المعلومات الشخصية مع أي شخص ودون التعرض للغش أو الاستغلال، ومن أهم الخدمات التموينية المتاحة ويمكن الاستفادة منها:.