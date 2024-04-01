تردد قناة mbc مصر 2024 على نايل سات ..تابع مسلسلات وبرامج رمضان المداح والعتولة ورامز جاب من الاخحر

تردد قناة mbc مصر 2024، هناك الكثير من الأشخاص لديهم قنوات مفضلة يتابعون الأعمال المختلفة من خلالها ويستمتعون بوقتهم، وضمن أهم القنوات الفضائية التي تتمتع بشهرة وشعبية واسعة جداً هي شاشة قناة ام بي سي مصر، حيث تعمل القناة بالإمكانيات العالية التي تزيد من كفائتها وتجعلها تعمل بشكل أفضل دون تقطيع أو تشويش، ونظراً لهذه الأمكانيات نلاحظ جميعاً أن صورة قناة mbc مصر شديدة الوضوح والصوت قوي جداً

بداية تأسيس mbc مصر سنة 2012 وقضى مضى على هذا الانطلاق 12 عام من التميز والنجاح ومازالت في طريقها للتقدم، وتحمل قناة mbc مصر شعار بيتك ومطرحك، ويقوم بإدارة القناة الدكتور محمد عبدالمتعال، نستعرض لحضراتكم في الفقرات التالية تردد قناة mbc مصر 2024.

تردد قناة mbc مصر 2024

لدى قناة mbc مصر عدة أخوات وتأتي في المقدمة mbc مصر 2 وقناة mbc دراما وضمن المجموعة mbc1 وقناة mbc 5 وقناة mbc بوليود وقناة mbc 4 وقناة mbc 2-3، وجميع قنوات mbc السعودية تعمل بشكل مجاني على مدار 24 ساعة دون أي تشفير، وتستطيع قناة mbc مصر العمل على جميع الأقمار الصناعي لأنها تتمتع بإشارة قوية للغاية ويأتي ترددها الرسمي على النحو التالي:.

التردد: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل التصحيج: 5/6.

مسلسلات وبرامج قناة mbc مصر في رمضان 2024

تهتم قناة ام بي سي مصر بتقديم أفضل الأعمال التلفزيوني التي تحظى على إعجاب الملايين من المتابعين، حيث تقدم القناة برامج ومسلسلات حصرية لن تعرض إلا على شاشتها ومن أهم الأعمال الرمضاني لشبكة mbc مصر