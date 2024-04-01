أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كحك العيد الناعم فى المنزل بخطوات بسيطة
طريقة عمل كحك العيد الناعم التي تبحث عنها الكثير من النساء من أجل تحضيره في المنزل ونشر أجواء من البهجة والسعادة على الأسرة، عيد الفطر له احتفالات خاصة وعادات مورثة يتبعها الكثير ويحرصون عليها كل عام، ويشتهر عيد الفطر المبارك بصناعة الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور وغيرها الكثير، لكن يأتي كحك العيد في المقدمة وله طريقته الخاصة في التحضير والحشوات، وفي ظل غلاء السلع أصبح كيلو الكحك الجاهز في المحلات بمبالغ باهظة لا يستطيع الكثير شرائها ويقومون بالبحث على محركات جوجل من أجل معرفة الطريقة المناسبة لتحضيره ويكون مثل الجاهز تماماً، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف نتعرف سوياً على طريقة عمل كحك العيد الناعم خطوة بخطوة.
طريقة عمل كحك العيد الناعم
مكونات بسيطة وخطوات سهلة يمكنكم من خلالها تحضير أفضل أنواع الكعك في المنزل والنتيجة مجربة ومضمونة بنسبة 100% وتأتي المكونات على النحو التالي:
- كيلو من الدقيق.
- 500 جرام من السمنة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 3 ملاعق من السمسم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة من الحليب البودر.
- ملعقة من السكر.
- ذرة من الملح.
- ثلث كوب من الماء الدافئ.
- الحشوة حسب الرغبة عجمية ملبن عجوة.
طريقة تحضير كحك العيد الناعم
- الخطوة الأولى عليكم إحضار وعاء عميق مخصص للعجن ويضاف به كمية الدقيق.
- ثم يضاف إلى الدقيق المكونات الجافة مثل الملح والبيكنج بودر والسمسم والحليب البودر وتقلب المكونات جيداً.
- وفي ثلث كوب الماء الدافئ ضعي السكر والخميرة ويقلب جيداً ويترك لحظات.
- ضيفي السمنة في وعاء ثم ترفع على النار كي تسخن جيداً.
- ثم تضاف السمننة إلى الدقيق تدريجياً ثم أبدأء بس الكحك كي تتغلغل حبات الدقيق بالسمنة جيداً وتلك الخطوة في غاية الأهمية لضمان نجاح الكحك.
- ثم ضيفي إلى خليط الدقيق والسمن الخميرة مع لم العجين فقط دون عجن وعند اختبار قطعة من العجين وملاحظ تشقق عليكي إضافة ملعقة من السمنة.
- ثم يشكل الكحك إلى كرات حسب الحجم المطلوبة وإضافة الحشوة المفضلة أو بدون حشو وتشكل الكعكة وتوضع في صينية وتوضع في الفرن على درجة 180 حتى تمام التسوية والحصول على اللون المطلوب.
- وعند إخراج الكحك من الفرن يترك حتى يبرد تماماً ويوضع في علبة محكمة الغلق وعند التقديم يزين بالسكر البودر وألف هنا.