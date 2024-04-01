بسكويت النشادر الأصلي بمقادير مضبوطة على طريقة الجدات

يكثر البحث عن طريقة عمل بسكويت النشادر مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، فهو من المخبوزات الشهية المحببة لكل أفراد الأسرة، ويمكنك إعداده بكل سهولة في المنزل بشكل ومذاق أفضل من الجاهز بكثير، وهو من المخبوزات التي تصنع البهجة والسعادة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش على طريقة الجدات بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت النشادر

يتكون البسكوت من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

5 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف سكر مطحون.

كوب إلا ربع حليب.

كوب إلا ربع سمن.

ملعقة كبيرة نشادر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كيلو دقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر على أصوله بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا على خمس بيضات ونخفق بالمضرب اليدوي، ثم نضيف كوب ونصف من السكر المطحون ناعم مع متابعة التقليب حتى الذوبان. نضيف كوب إلا ربع من السمن بحرارة المطبخ ونتابع التقليب ثم نترك المكونات جانبًا. ثم نذوب ملعقة كبيرة من النشادر في كوب إلا ربع من الحليب وسنلاحظ حدوث فوران يدل على جودة النشادر. نضيف خليط الحليب والنشادر على المكونات مع التقليب، ثم نضيف كيلو من الدقيق بالتدريج ونقلب باليد حتى يختفي الدقيق.

طريقة تشكيل بسكويت النشادر

نغطي العجينة لمدة نصف ساعة، ثم نشكل البسكويت بالماكينة أو بكيس الحلواني، ثم نضع البسكويت بعد تشكيله في صواني مدهونة بقليل من السمن ثم يخبز في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 170 في الرف الأوسط حتى يأخذ لون ذهبي، تستغرق مدة الخبز حوالي 20 دقيقة حتى تمام النضج.