أخيراً الكشوفات نزلت.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الدفعة السابعة عبر منصة مظلتي برقم الهوية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 تعد من أهم عمليات البحث الأولى على جوجل هذه الفترة، كما أنها حديث المواطنين في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشوقاً لمعرفة موعد تحميل كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة، المساعدات التي تقدمها وزارة العمل تختص وتستهدف فئة معينة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ومن يقوم بالتسجيل ولن تنطبق عليه الشروط سوف يتم رفض الطلب واستبعاده من قائمة المشمولين، والهدف توصيل الدعم النقدي للأكثر احياجاً ولا يمتلكون أي معاشات ثابتة وغير مسجلين بأي منظومة إجتماعية،

وفي عام 2023 وحسب تصريحات أحمد خلف السومري رئيس الحماية الاجتماعية وصل عدد المشمولين من المساعدات الإجتماعية المختلفة نحو 900 ألف مستفيد، وتم استبعاد أكثر من 500 ألف متجاوز، واليوم نستعرض لحضراتكم ابرز تفاصيل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

لقد توصل فريق موقعنا لأدق المعلومات والتفاصيل الجديدة عن موعد اعلان نتائج بأسماء المشمولين بالدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، حسب المصادر الرسمية أن الجهة المختصة في عملية البحث الاجتماعية وفحص طلبات التسجيل على وشك الانتهاء وقريباً جداً سوف تظهر النتائج ويتم رفع الكشوفات، مما تقوم جهة الفحص بسرعة استخراج المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية ووضع الموازنة المالية للفئات المشمولة وفقاً لضوابط وشروط القبول، وسوف يتم صرف المستحقات المالية بعد إعلان الكشوفات بعدة أيام وتستمر عمليات الصرف لمدة 10 أيام ومن المتوقع أن الكشوفات يتم رفعها في شهر أبريل الجاري 2024.

خطوات استخراج كشوفات المشمولين pdf

استطاعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تخصص موقع إلكتروني عبر الانترنت للاستعلام بخطوات بسيطة وهي