بدون فرن حضري فطائر البطاطس سهلة وبسيطة وطعمها حكاية لا يقاوم

تعتبر فطائر البطاطس ، من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة بالمنزل، وتقدم في مختلف الوجبات على السحور وجبة الإفطار بجانب العديد من الأطباق المختلفة لها مذاق مميز ورائع، كما تعد طريقة تحضيرها بسيطة جدا وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطائر البطاطس بدون فرن.

مكونات عمل فطائر البطاطس

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل وجبة شهية ولذيذة بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

٣ حبات من البطاطس.

حبة من البصل المبشور.

حبة من الجزر المبشور.

٥ فصوص من الثوم المهروس.

١٠٠جرام من الجبن المبشور.

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ملاعق كبيرة من الدقيق.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس السريعة بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بتقطيع البطاطس إلي مكعبات متوسطة الحجم، ثم نسلقها في كمية مناسبة من الماء على نار متوسطة حتي تنضج. بعد أن يتم النضج نصيها من الماء ونهرسها بشوكة الطعام حتى تصبح ناعمة. نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها القليل من الزيت، ثم نضيف البصل ونقلب حتي يذبل البصل، والجزر ونقلب حتى يذبل الخليط. نقوم بإضافة الثوم المهروس للخليط ونقلب حتي تظهر رائحة الثوم ويصبح الخليط متجانس، ثم نضيف خليط البصل إلي البطاطس المهروسة ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الجبن المبشور ونضع البصل المفروم والبيض والملح، ثم نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس ثم نضيف الدقيق ونقلب حتي يختفي الدقيق تماماً.

طريقة تشكيل فطائر البطاطس

نقوم بدهن اليد بالقليل من الزيت ثم نأخذ جزء من خليط البطاطس ويشكل على شكل كرة متوسطة الحجم، ثم نضغط عليها قليلا باليد حتي تشبه القرص، نكرر نفس الخطوات مع باقي الكمية حتى تنتهي، ثم نضع مقلاة على نار متوسطة بها قليل من الزيت ثم توضع فطائر البطاطس في الزيت الساخن وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نقلبها باستمرار حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونضعها على مناشف ورقية ثم تقدم بألف هنا وشفا.