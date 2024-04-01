طريقة عمل غريبة العشر دقائق سهلة وسريعة أجمل مخبوزات العيد

تعد غريبة العشر دقائق ، من المخبوزات الناعمة سريعة التحضير، ويشتهر تحضيرها في الكثير من المناسبات من بينها عيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك، حيث تتميز بطعمها اللذيذ ورائحة شهية وهي أجمل من الجاهزة بكثير، كما تعرف بمكوناتها البسيطة المتوفرة في كل مطبخ، وسوف سوف نوضح لكم من خلال موقع البديل الإخباري، طريقة عمل غريبة العشر دقائق بخطوات بسيطة وسريعة بالمنزل بطعم مميز وقوام ناعم أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل غريبة العشر دقائق

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضيرها في البيت بكل سهولة وهي كما يلي:-

نصف كوب من السمن البارد. ثلث كوب من السكر البودرة. كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. للتزين فستق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير غريبة العشر دقائق بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نضيف السمن البارد ثم نخفق السمن بالمضرب الكهربائي حتي يصبح كريمي.

ثم نضيف السكر البودر ونخفق المكونات حتي تتجانس تماما.

بعد ذلك نضيف الدقيق والحليب البودرة ونجمع العجينة باليد حتي تتماسك وتصبح ناعمة بدون تشققات.

نغطى العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة.

طريقة التشكيل

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم نضغط عليها بأصابع اليد حتى تصبح متساوية، ثم نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة ونرص عليها قطع الغريبة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم تزين كل قطعة بحبة من الفستق في المنتصف، ثم تخبز داخل فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة ١٥٠درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد ثم ترفع من الصواني وتقدم بالهنا والشفا.