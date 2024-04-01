بدون بيض ولا حليب حضري بسكويت العيد الهش جربيه بكل ثقة والنتيجة مضمونة

لكل هواة عمل المخبوزات في المنزل إليكم هذه الوصفة السهلة البسيطة لعمل بسكويت العيد الهش بدون بيض ولا حليب خفيف القوام والطعم أكثر من رائع، ويتميز بمكوناته البسيطة المتوفرة في كل البيوت، وطريقة تحضيره البسيطة التي لا تتطلب وقت كثير، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض ولا حليب جربيه بكل ثقة والنتيجة مضمونة أحلى مخبوزات العيد السريعة بمكونات متوفرة في كل بيت.

مكونات عمل بسكويت بدون بيض

نحتاج بعض المكونات البسيطة لعمل بسكويت بدون بيض وبطعم أفضل من الجاهز، وهي كما يلي:

كوب سكر بودرة.

كوب ونصف عصير برتقال أو ماء.

ملعقة كبيرة نشادر.

كوب خليط من السمن والزيت ( أو كوب زيت).

5 أكواب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت العيد الهش بمكونات بسيطة متوفرة بالمنزل وهي كما يلي:-

نخلط كوب من السكر البودرة مع كوب خليط من السمن والزيت حتى يذوب السكر تمامًا. نذوب ملعقة كبيرة من النشادر في نصف كوب عصير البرتقال ونضيفها على الخليط، ثم نضيف الكوب المتبقي من عصير البرتقال مع التقليب الجيد. نضيف خمسة أكواب ونصف من الدقيق بالتدريج مع إضافة ملعقة كبيرة من النشا ورشة ملح، ونقلب المكونات حتى يختفي الدقيق.

طريقة تشكيل البسكويت

نشكل البسكويت بالماكينة أو بكيس الحلواني ثم نضعه في صواني مدهونة بالزيت أو السمن، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 150 والنار من أسفل وأعلى حتى يأخذ لون ذهبي، تستغرق مدة الخبز من 15 إلى 20 دقيقة على حسب نوع الفرن، نترك البسكويت يبرد تمامًا بحرارة الغرفة ثم يحفظ في علب محكمة الغلق، ويقدم في أول أيام العيد بألف هنا.