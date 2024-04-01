فطائر الجبنة والخضار ألذ وجبة سحور سريعة وخفيفة

تحب ربات المنزل التجديد في وجبة السحور بعيدًا عن الأكلات التقليدية المعتادة، وتعد فطائر الجبنة والخضار من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها بطريقة سريعة بالمنزل، كما أنها لذيذة الطعم ومكوناتها غير مكلفة، وتابعونا من خلال هذا المقال لنتعرف معًا على أسهل طريقة لعمل فطائر الجبنة والخضار بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الجبنة والخضار

نحتاج لبعض المقادير البسيطة لعمل الفطائر الخفيفة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب ماء دافئ (250 ملل).

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

حزمة بقدونس مقطعة.

1 فلفل رومي أحمر.

250 جرام جبنة بيضاء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نذوب ملعقة صغيرة من كل من الخميرة الفورية والسكر في كوب من الماء الدافئ ونغطيها ونتركها جانبًا لمدة خمس دقائق. ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وربع ملعقة صغيرة من الملح مع التقليب. نضيف كوبين ونصف من الدقيق بالتدريج مع إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونعجن المكونات حتى يختفي الدقيق. نجمع العجينة بقليل من الزيت حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نخلط الجبنة البيضاء مع البقدونس والفلفل المقطع ونضيفها على العجينة. نضيف قليل من الدقيق ونتابع العجن حتى تمتزج الجبنة والخضار مع العجينة.

طريقة تشكيل فطائر الجبنة بالخضار

نفرد العجينة على سطح مبطن بقليل من الدقيق، وباستخدام أي قطاعة دائرية نقسمها إلى دوائر، ثم نقليها في مقلاة ساخنة بها قليل من الزيت مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين، ثم نخرجها من الزيت ونتخلص من الزيت تماماً، بعد ذلك نرصها على طبق التقديم ونقدمها بألف هنا.