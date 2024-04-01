“هام للغاية لو من الـ3 فئات دول يبقى مبروك عليك”إضافة المواليد على بطاقات التموين بالخطوات والشروط 

أجرت وزارة التموين بعض التعديلات على خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين التي تأخذ حيزًا كبيرًا منذ إنطلاقها، ومن المعلوم أن تلك الخدمة من أكثر الامور المستعلم عنها بشكل مكثف من قبل المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني المطروح برعاية الدولة المصرية لمساعدة هذه الشرائح المستحقة مع تمكين الأفراد الغير مسجلين بالخدمة رابط التقديم بها، والتي سوف نتيحه لكم خلال الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بخدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين، تابعونا.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين في الاستعداد باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، حيث قامت الوزارة بتدشين هذا الدعم بكافة الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية باعتبارها الدعامة الرئيسية للحياة المعيشية لهؤلاء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وسنطلعكم عن الخطوات الراجحة فيما يلي:

تستلزم عملية التقديم الدخول عبر بوابة مصر الرقمية .

. ثم إنشاء حساب مستخدم جديد.

إدخال البيانات الضرورية المطلوبة مثل: الرقم القومي، الاسم …إلخ.

تحديد خيار الخدمات التموينية.

سيتم عرض بيانات الأسرة للمتقدم.

اختيار الأبن/ الأبنة المراد تسجيلها بالنظام.

استكمال إدخال بيانات الفرد المراد تسجيله.

الضغط على تقديم الطلب.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

أوضحت وزارة التموين على لائحة من معايير إضافة المواليد على بطاقات التموين التي تعتبر أحد المراحل الأساسية في اكتمال عملية التسجيل، والتي سنطرحها لكم في الشكل الآتي:

أن يكون الطفل المراد تسجيله يزيد عمره عن 4 أعوام.

أن لا يتخطى عدد الأفراد المسجلين بالخدمة عن 4 أفراد.

إدخال جميع بيانات الوالدين من الرقم القومي وغيرها.

رفع الوثائق الرسمية المثبتة لتدعيم الطلب.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

أسر معاش تكافل وكرامة.

ابناء الشهداء.

أسر الضمان الإجتماعي.

وفي مسك الختام، نكون قد ذكرنا لكم التفاصيل المطلوبة وفقًا لمستجدات تصريحات وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة، ونعرب عن كامل تحياتنا وأمنياتنا لكم بالاستفادة خلال ما تناولناه اليوم.