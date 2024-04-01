“مبرووووك الـ100.00دينار”صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في العراق المدنيين والعسكريين

ينال تساؤل المواطنين حول صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في العراق جدلًا شاملًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء ذلك نتيجة لما عرضته وزارة المالية العراقية حيال العمل على تخصيص رابط الاستعلام عن الرواتب التقاعدية لإطلاقها لكافة أصحاب المعاشات خاصةً بعد ما أملته علينا الوزارة منذ فترة خلال حسمها لقرار الزيادة بنسبة تصل إلى 10% مشيرة بأن جاري تطبيقه خلال مطلع الشهر الجاري، وسنوافيكم تفاصيل هذا النبأ العاجل فابقوا معنا.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في العراق

تشكل خدمة صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في العراق أهمية كبرى لهؤلاء الذين أنهوا مسيرتهم المهنية، وجاء هذا الدعم تقديرًا لمجهوداتهم طيلة فترة العمل وذلك برعاية الدولة العراقية، والتي كشف الخطوات المدرجة أدناه للاستعلام عن الرواتب المعيشية:

القيام بالبحث عن الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم الذهاب إلى قسم الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك، اختيار زر الاستعلام عن الراتب التقاعدي.

يليه الانتقال مباشرة لقسم كشوفات رواتب المتقاعدين.

وعليه يتم تسجيل البيانات وفقًا للمطلوب بشكل صحيح.

وفي النهاية الضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على رواتب التقاعد 2024

حسمت الحكومة العراقية قرار يخص صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في العراق يفيد بتطبيق زيادة بنسبة 10% لكي تساهم في إعانة المواطنين على الحياة المعيشية الباهة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، وللتمكن من الاستفادة بهذا الدعم تتبع الشروط المستوفية في الشكل الآتي:

يستوجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يعود أصول المتقدم لأصول عراقية.

تواجد المتقدم بشكل مستمر داخل العراق.

أن يكون الراتب المتقاضي لا يزيد عن مليون دينار.

موعد صرف رواتب التقاعد شهر إبريل 2024

قامت وزارة المالية بعرض توضيح رسمي للموعد الرسمي لصرف رواتب التقاعد على أن تكون في اليوم الأول من شهر إبريل الذي يصادف يوم الأثنين، والتي بموجبه يتمكن المواطنين من التوجه لأقرب فرع بنكي لتقاضي الراتب.

ومن هنا قد وصلنا لختام حديثنا اليوم لأهم المواضيع التي يتم البحث عنها بكثرة نتيجة لحلو موعد صرف الرواتب، ونتمنى أن نكون قد أطلعناكم باستفاضة عن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وفي لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.