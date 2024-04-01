“بشرى سارة بادر بالاستعلام”اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عبر وزارة الداخلية العراقية

استعرضت أنباء الساعات الأخيرة عن اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 التي حسمتها الوزارة المعنية لتسنح الفرصة للراغبين في القيام بكل سهولة تقديم طلبات التعديل أو نقل الأسماء وكل ما يخص الاجراءات القانونية التي تخص القيد الأسري، وتجدر الإشارة أن الدولة تواصل في التطوير المستقطب لجميع الخدمات حتى جاءت الأخيرة بطرحها رقميًا تيسيرًا على المواطنين، وسنوضح لكم التفاصيل المتعلقة بأسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 مع الشروط اللازمة، تابعونا.

اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

كشفت وزارة الداخلية عن إطلاقها اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 مشيرة أنها وفرت رابط الاستعلام بشكل إلكتروني ولكن يستوجب على المتقدمين إتباع الخطوات التالية للاطلاع على النتيجة النهائية:

أولًا الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية العراقية من هنا .

. ثانيًا سرعة التوجه إلى قسم الاستعلام عن خدمة النفوس الدفعة الجديدة

ثالثًا بالكشف عن اسم الوجبة المراد تعديل الأسم المصاحب لها أو اللقب.

رابعًا النقر على أيقونة استعلام.

خامسًا بعد ثواني معدودة سيظهر كشوفات اسماء المقبولين بالدفعة الجديدة.

سادسًا المباشرة في الضغط على التنزيل للتمكن من الاستطلاع على النتيجة.

شروط القبول في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

وفرت وزارة الداخلية بعض المعايير المطلوبة والتي تلزم المواطنين باستدراكها لإمكانية التسجيل بهذه الخدمة الهامة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

تشترط حصول المتقدم على الجنسية العراقية.

ينبغي ألا يقل المتقدم عن عمر 18 عامًا.

يستوجب إقامة المتقدم بشكل متواصل داخل أراضي الدولة العراقية.

إدخال كافة الأوراق والمستندات المراد التعديل عليها وتغييرها.

طريقة التقديم في نقل النفوس 2024

تتيح وزارة الداخلية فرصة للفئات الراغبة في الاستفادة من نقل النفوس للانتهاء من قضاء حوائجهم بشكل يسير، لذا وقرت الوزارة خطوات التقديم إلكترونيًا في الشكل الاتي:

بدايةً المباشرة في التسجيل عبر بوابة المواطن الالكتروني من هنا.

يليه تحديد خيار تقديم الطلب.

يعقبه تعبئة النموذج الالكتروني المخصص لتسجيل البيانات.

ثم رفع الملفات المطلوبة لتدعيم الطلب.

وأخيرًا النقر على خانة إرسال.

نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر معربين عن كامل سعداتنا وخالص أمنياتنا في الإجابة عن كل الأسئلة التي راودتكم خلال الجدل الأخير.