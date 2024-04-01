“متاح هنا”.. خطوات حجز موعد للمقابلة الشخصية للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024م

يعتبر التسجيل في منحة البطالة من أهم وأبرز المواضيع التي يهتم بها عدد كبير من الأهالي في شتى ولايات الجزائر، حيث تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتقديم الدعم والمساعدة لمواطنيها وقامت بتوفير منحة البطالة وذلك من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم كيفية حجز موعد المقابلة الشخصية للحصول على منحة البطالة في الجزائر فتابعونا.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن عدة شروط للتسجيل في منحة البطالة وهي:

يتراوح عمر المتقدم من 19 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

يجب على المتقدم تقديم طلب للوكالة منذ البداية، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر مضت.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يكون للمتقدم إقامة دائمة داخل الولايات الجزائرية.

يجب التأكد من عدم امتلاك المتقدم لأي مصدر دخل ثابت كل شهر.

يجب إرفاق كافة الوثائق المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للتشغيل.

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كيفية حجز موعد للمقابلة الشخصية في منحة البطالة 2024

ولحجز موعد للمقابلة الشخصية في منحة البطالة، عليك اتباع الخطوات التالية: