عربي و دولي
“متاح هنا”.. خطوات حجز موعد للمقابلة الشخصية للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024م
حجز موعد للمقابلة الشخصية في منحة البطالة 2024
يعتبر التسجيل في منحة البطالة من أهم وأبرز المواضيع التي يهتم بها عدد كبير من الأهالي في شتى ولايات الجزائر، حيث تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتقديم الدعم والمساعدة لمواطنيها وقامت بتوفير منحة البطالة وذلك من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم كيفية حجز موعد المقابلة الشخصية للحصول على منحة البطالة في الجزائر فتابعونا.
شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024
أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن عدة شروط للتسجيل في منحة البطالة وهي:
- يتراوح عمر المتقدم من 19 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
- يجب على المتقدم تقديم طلب للوكالة منذ البداية، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر مضت.
- يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- يجب أن يكون للمتقدم إقامة دائمة داخل الولايات الجزائرية.
- يجب التأكد من عدم امتلاك المتقدم لأي مصدر دخل ثابت كل شهر.
- يجب إرفاق كافة الوثائق المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للتشغيل.
اقرأ أيضًا:
منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024م.. رابط الوكالة الوطنية للتشغيل – البديل (elbadil.com)
كيفية حجز موعد للمقابلة الشخصية في منحة البطالة 2024
ولحجز موعد للمقابلة الشخصية في منحة البطالة، عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- أدخل رقم بطاقة الخاص بك.
- انقر على خانة “إرسال”.
- ستظهر لك قائمة بالمواعيد المتاحة.
- اطلع على بيانات الحجز التي تظهر عند دخولك إلى الموقع.
- أدخل البيانات المطلوبة مثل اسم مالك الحساب ورقم الحساب البنكي.
- حدد موعد المقابلة المتاح لك.
- انقر على خانة “أنا لست روبوت”.
- قم بتأكيد الموعد.
- قم بطباعة تأكيد الموعد.
- يُنصح بالإبقاء على تأكيد اللقاء حتى وقت المقابلة.