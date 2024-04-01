“اخر اخبار العيدية الوجبة السابعة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي عموم محافظات العراق

تتيح وزارة العمل والشؤن الاجتماعية خدمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي للشرائح المعنية في العراق، والذي بموجبه يكثر إجراء استطلاع بشأنه نتيجة لاندفاع المواطنين في الاستعلام عنها لأن هذا الدعم يمثل الركيزة الرئيسية للحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطن فهي تحرص على توفير الوجبات الغذائية لسد أزمة قلة الموارد لدى هؤلاء، وسوف نقوم بإعلامكم بكافة التفاصيل جراء حديثنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي

بادرت الوزارة بالأعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي خلال مواقيت زمنية جاري حسمها خلال الأيام المقبلة، ومن المعلوم يوجه هذا الدعم على وجه الخصوص للأسر الفقيرة والمتوسطة، لذا يتعين على من يصنف وفقًا لهذه الشريحة سرعة الاستعلام عنها تبعًا للخطوات التالية:

في بداية الأمر توجه إلى الموقع الالكتروني لمنصة مظلتي من هنا.

ثم اذهب إلى قسم الاستعلامات بالهيئة الاجتماعية.

يتم بعدها تحديد رقم الوجبة المراد الحصول عليها.

بعد ذلك، سجل معلوماتك المدعمة لطلبك.

ختامًا اضغط على خانة بحث.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

حصرت الوزارة حزمة من المتطلبات بوصفها معايير القبول في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي، والتي تساهم في تمكين الشرائح المستهدف من الاستيفاء بالمعايير المطلوبة جراء عملية التسجيل، وللتطلع على أبرز تلك المتطلبات تتبع الآتي:

حصول المتقدم على الهوية العراقية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم كحد أقصى 60 عامًا.

أن لا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا أو عامل بالقطاعات الخاصة.

إقامة المتقدم على الأمد البعيد بالعراق.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

تجدر الإشارة أن الوزارة تلزم جميع المتقدمين بخدمة الدعم الأسري وجوب استكمال إجراءات التقديم المتبع معها تقديم ما يلزم في الشكل الآتي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطينة.

صورة من القيد الأسري.

نسخة رسمية تنفي امتلاك لممتلكات شخصية.

صورة من وثيقة عقد الزواج الرسمي.

وبهذا نكون قد وصلنا لمحطتنا الاخيرة آملين في إفادتكم بكل التفاصيل المراد الاستعلام عنها بشأن نقل النفوس بالرعاية الاجتماعية، وسوف نواصل متابعة آخر مستجدات الوزارة وإعلانها لكم في لقاء آخر.