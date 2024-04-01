“بعد وفاة السلطان نور” مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي الحلقة 19 مترجمة وتردد القنوات الناقلة له

مسلسل صلاح الدين الايوبي فاتح القدس الحلقة 19 التاسعة عشر مدبلجة الموسم الاول الدراما و التاريخي التركي مسلسلات تركية 2024 قصة مسلسل صلاح الدين الايوبي فاتح القدس مسلسل “فاتح القدس” يعتبر واحدًا من المسلسلات التاريخية الشهيرة التي تروي قصة السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي كان أحد أبرز الزعماء العسكريين والسياسيين في العالم الإسلامي خلال القرن الثاني عشر وتركز الحلقة 19 والأحداث المتعلقة به عادةً على تطورات ملحمية وتحديات جديدة تواجه البطل الرئيسي صلاح الدين ويبحث الكثير عن والقنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 19

يتم عرض الحلقة الجديدة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية حيث أنها تعد من أفضل القنوات التي تقدم دراما تركية، حيث أنها تقوم بعرض مسلسل مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 19.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل فاتح القدس

يذاع المسلسل التركي المحبوب صلاح الدين الايوبي فى مساء يوم الاثنين من كل اسبوع عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز والترددات التالية:-

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11034.

معدل الاستقطاب:- افقي.

معدل التصحيح:- 5/6.

معدل الترميز:- 27500.

القمر الصناعي نايل سات

التردد:- 12034

الترميز:- 27500

معدل الاستقطاب:- افقي.

معدل الجودة اتش دي.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد:- 11034

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6

معدل الاستقطاب عمودي.

متابعة مسلسل فاتح القدس على ماي سيما

سيصبح بامكانكم متابعُة الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر رابط موقع ماي سيما الاصلي فقط عند اتباع الخطوات التالية:-

فتح متصفح جوجل كروم او متصفح فاير فوكس.

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