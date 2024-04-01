اقتصاد

“الدولار فقد السيطرة خلاص” سعر الدولار اليوم الإثنين 1-4-2024 2024 في البنوك

صورة البديل البديلمنذ 36 دقيقة
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سعر الدولار اليوم، يعتبر من أكثر الأشياء شيوعا الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين  وخاصة التجار والمستثمرين و المستوردين، ويتساءل الجميع عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية، وتأتي هذه التساؤلات بصورة كبيرة خاصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بأسعار الفوائد  ورفعها بنسبة 2%، وكذلك أيضا تصريحات صندوق النقد الدولي لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا هذا المقال.

سعر الدولار اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 1-4-2024 بصورة نسبية أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، كما قام البنك الأهلي وبنك مصر بتثبيت سعر 47.15 .

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار في حالة الشراء 47.20 جنية ، بينما سجل البنك المركزي اليوم سعر الشراء للدولار  47.1600 جنيه في حالة الشراء وفي حالة البيع سعر 47.2600 جنية

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 2024

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.160047.2600
يورو50.899851.0266
جنيه إسترلينى59.530159.6752
فرنك سويسرى52.283852.4179
100 ين يابانى31.161631.2339
ريال سعودى12.574012.6013
دينار كويتى153.2612153.6361
درهم اماراتى12.839312.8700
اليوان الصينى6.52996.5454

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

  • يشكل الدولار الأمريكي جزءا أساسيا في السوق المصري 
  •  قد بلغ سعر 1 دولار أمريكي في السوق السوداء 47 جنية

بذلك نكون قد أوضحنا لحضراتكم ما هو سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير في البنوك المصرية وفى السوق السوداء. 

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صورة البديل البديلمنذ 36 دقيقة
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