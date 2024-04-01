“الدولار فقد السيطرة خلاص” سعر الدولار اليوم الإثنين 1-4-2024 2024 في البنوك
سعر الدولار اليوم، يعتبر من أكثر الأشياء شيوعا الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصة التجار والمستثمرين و المستوردين، ويتساءل الجميع عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية، وتأتي هذه التساؤلات بصورة كبيرة خاصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بأسعار الفوائد ورفعها بنسبة 2%، وكذلك أيضا تصريحات صندوق النقد الدولي لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا هذا المقال.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 1-4-2024 بصورة نسبية أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، كما قام البنك الأهلي وبنك مصر بتثبيت سعر 47.15 .
سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار في حالة الشراء 47.20 جنية ، بينما سجل البنك المركزي اليوم سعر الشراء للدولار 47.1600 جنيه في حالة الشراء وفي حالة البيع سعر 47.2600 جنية
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 2024
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.1600
|47.2600
|يورو
|50.8998
|51.0266
|جنيه إسترلينى
|59.5301
|59.6752
|فرنك سويسرى
|52.2838
|52.4179
|100 ين يابانى
|31.1616
|31.2339
|ريال سعودى
|12.5740
|12.6013
|دينار كويتى
|153.2612
|153.6361
|درهم اماراتى
|12.8393
|12.8700
|اليوان الصينى
|6.5299
|6.5454
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
- يشكل الدولار الأمريكي جزءا أساسيا في السوق المصري
- قد بلغ سعر 1 دولار أمريكي في السوق السوداء 47 جنية
بذلك نكون قد أوضحنا لحضراتكم ما هو سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير في البنوك المصرية وفى السوق السوداء.