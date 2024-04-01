“الدولار فقد السيطرة خلاص” سعر الدولار اليوم الإثنين 1-4-2024 2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم، يعتبر من أكثر الأشياء شيوعا الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصة التجار والمستثمرين و المستوردين، ويتساءل الجميع عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية، وتأتي هذه التساؤلات بصورة كبيرة خاصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بأسعار الفوائد ورفعها بنسبة 2%، وكذلك أيضا تصريحات صندوق النقد الدولي لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا هذا المقال.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 1-4-2024 بصورة نسبية أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، كما قام البنك الأهلي وبنك مصر بتثبيت سعر 47.15 .

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار في حالة الشراء 47.20 جنية ، بينما سجل البنك المركزي اليوم سعر الشراء للدولار 47.1600 جنيه في حالة الشراء وفي حالة البيع سعر 47.2600 جنية

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 2024

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.1600 47.2600 يورو 50.8998 51.0266 جنيه إسترلينى 59.5301 59.6752 فرنك سويسرى 52.2838 52.4179 100 ين يابانى 31.1616 31.2339 ريال سعودى 12.5740 12.6013 دينار كويتى 153.2612 153.6361 درهم اماراتى 12.8393 12.8700 اليوان الصينى 6.5299 6.5454

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

يشكل الدولار الأمريكي جزءا أساسيا في السوق المصري

قد بلغ سعر 1 دولار أمريكي في السوق السوداء 47 جنية

بذلك نكون قد أوضحنا لحضراتكم ما هو سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 فبراير في البنوك المصرية وفى السوق السوداء.