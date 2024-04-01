أخبار مصر

كم سعر الذهب في مصر اليوم وسط ارتفاع عالمي مستمر

سعر الذهب في مصر اليوم

صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 60 دقيقة
0
سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار نسبي اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه الذهب ارتفاعه العالمي المستمر، يعتبر الذهب محل اهتمام واسع النطاق بين المواطنين، حيث يبحثون بشكل دائم عن معلومات تتعلق بأسعار البيع والشراء، ورغم تحقيق الذهب استقرار نسبي في السوق المصرية، فإنه يظل الملاذ الآمن الذي يحافظ على قيمة العملة، خاصة في ظل التوترات الدولية والصراعات المستمرة.

سعر الذهب في مصر اليوم

تمثل أسعار الذهب في مصر استقرار في بداية الأسبوع الحالي، حيث بقي سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى الأسعار السابقة للبيع والشراء في محلات الصاغة، يأتي هذا الاستقرار في ظل استقرار سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، وكذلك تحافظ الأسعار العالمية للذهب في البورصة على استقرارها، تظل أسعار الذهب متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يجعلها تتغير بشكل يومي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهبالسعر للبيع (جنيه)السعر للشراء (جنيه)
2435423514
2131003075
1826572635
1420722055
الوحدةالسعر للبيع (جنيه)السعر للشراء (جنيه)
الجنيه الذهبي2480024600

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت أسعار الذهب عالميا استقرارا، حيث بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة اليوم حوالي 2234 دولار للبيع و2233 دولار للشراء.

ملاحظات عن أسعار الذهب في مصر

لا يوجد سعر ثابت لأسعار الذهب في مصر بالمصنعية، حيث تختلف من مكان إلى آخر، وتسجل من 100 إلى 120 جنيه يجب على الراغبين في الشراء الحصول على فاتورة تحتوي على وزن الذهب ونوع العيار وقيمة المصنعية وسعر الذهب، كما يجب اختيار محل له سمعة جيدة في البيع والشراء والابتعاد عن شراء المشغولات الذهبية من الإنترنت.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 60 دقيقة
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى