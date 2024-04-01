“مظلتى” ظهرت الان اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، والتى تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية، ليتوجه الآلاف من المواطنين داخل محافظات العراق بالبحث عبر محركات البحث لكى يتم التعرف على الوجه والاسماء التى تم اختيارها طبقا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ، وتهدف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي يتم توفيرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في البلاد، و خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفعيل رابط موقع مظلتى الالكتروني من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن الأسماء المستحقة، للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، يجب على المواطنين العراقيين اتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لمظلتي على الإنترنت عبر الرابط التالي من هنااااا .

اختيار خيار الرعاية الاجتماعية والانتقال إلى الوجبة السابعة والأخيرة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة. ثم يتم

الضغط على زر “استعلام” للتحقق من أهلية الأسماء.

يتم تنزيل قوائم المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024:

للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، يتوجب توفر الشروط التالية بسهولة: