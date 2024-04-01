علشان رامز جاب من الآخر الحق استقبل تردد قناة mbc مصر علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

زاد الاهتمام بقناة mbc مصر في الآونة الأخيرة خاصة خلال شهر رمضان بسبب عدد المسلسلات التي تُعرض عليها يمكنك الآن متابعة قناة mbc مصر مصر لذا يبحث الجميع عن تردد mbc مصر حتى يتم استقبالها ومشاهدة ما تعرضه وتحديدا خلال شهر رمضان الكريم وتستولى قناة أم بي سي مصر «mbc مصر»، على العديد من المسلسلات الدرامية المشوقة والمتنوعة بين التاريخي والدرامي والكوميدي، والاجتماعي، المشاركة في السباق الرمضاني 2024، بالإضافة إلى البرامج الدينية.

تردد قناة mbc على نايل سات

قناة mbc مصر من أفضل القنوات التي تحظى بالعديد من المتابعين، وبناء علي ذلك يتساءل العديد من المتابعين عن تردد قناة mbc مصر، ولذا سوف نتعرف على تردد قناة mbc:

تردد قناة أم بي سي 11470.

معدل ترميز قناة أم بي سي هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅚.

عامل استقطاب القناة هو عمودي.

تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة للعربسات 11270.

معدل الترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل استقطاب القناة عمودي.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة أم بي سي مصر

ومن المسلسلات التي تعرضها قناة أم بي سي مصر «mbc مصر»:

«مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العشق»، وهو بطولة الفنان حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، مي سليم، محمد عز، خالد سرحان، سهر الصايغ، تامر شلتوت، صبحي خليل، حنان سليمان، وهو استكمال للثلاثة أجزاء السابقين، وتدور أحداثه عن الجن.

مسلسل كوبرا، وهو من بطولة الفنان محمد عادل امام، ومنة فضالي، وهشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، أوس أوس، مجدي كامل، محمود عبد المغني، والتي تدور أحداثه حول قصة ميكانيكي يواجه العديد من التحديات والصعوبات.