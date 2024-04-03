خطوات تثبيت الواتس الذهبي WhatsApp gold تنزيل أحدث اصدار بمميزات خرافية

يعد واتساب الذهبي أحد أشهر إصدارات واتساب المعدلة التي تُقدم للمستخدمين ميزات إضافية لا تتوفر في التطبيق الأصلي وظهر واتساب الذهبي لأول مرة عام 2014، وتم تطويره منذ ذلك الحين، حظي التطبيق بشعبية كبيرة، حيث يُقدر عدد مستخدميه بـ 100 مليون مستخدم حول العالم.

مميزات واتساب الذهبي

يقدم واتساب الذهبي العديد من الخيارات المتقدمة للتحكم في الخصوصية، مثل إخفاء آخر ظهور وإخفاء حالة “online” وإخفاء علامة “تم القراءة” وقراءة الرسائل دون إظهار علامة “تم القراءة” وقفل التطبيق بكلمة مرور وإخفاء جهات الاتصال يُتيح واتساب الذهبي للمستخدمين تخصيص التطبيق بشكل كبير، مثل تغيير ألوان التطبيق وتغيير السمات وتغيير أيقونات التطبيق وتغيير خطوط الكتابة وإضافة ملصقات ورموز تعبيرية جديدة يقدم واتساب الذهبي العديد من الإضافات التي لا تتوفر في التطبيق الأصلي، مثل إرسال ملفات كبيرة وتشغيل الرد التلقائي وتنزيل حالات واتساب ومعرفة من زار ملفك الشخصي وإمكانية استخدام رقمين على نفس الهاتف يعد واتساب الذهبي آمنًا بشكل عام، حيث يتم تحديثه بشكل دوري لإصلاح أي ثغرات أمنية. كما أن التطبيق يتمتع بميزة ضد الحظر، مما يعني أنه لا يمكن حظر حسابك من استخدام التطبيق.

خطوات تثبيت الواتس الذهبي WhatsApp gold

تفعيل “مصادر غير معروفة”

افتح إعدادات الهاتف.

انتقل إلى الأمان.

ابحث عن خيار مصادر غير معروفة.

قم بتفعيل الخيار عن طريق الضغط عليه.

قد تظهر رسالة تحذيرية، تأكد من قراءتها ثم اضغط على موافق.

تثبيت ملف APK

افتح ملف APK الذي تم تنزيله من مصدر موثوق به.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التطبيق.

قد تظهر رسالة تحذيرية تخبرك بأن التطبيق قد يضر بجهازك، تأكد من قراءتها ثم اضغط على تثبيت على أي حال.

إدخال رقم الهاتف

افتح تطبيق واتساب الذهبي.

أدخل رقم هاتفك في الخانة المخصصة.

اضغط على التالي.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الذي أدخلته.

أدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.

اضغط على التالي.

استعادة النسخ الاحتياطي (اختياري):

إذا كنت ترغب في استعادة النسخ الاحتياطي لمحادثاتك من واتساب الرسمي، اضغط على استعادة.

إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية، اضغط على تخطي.

يمكنك الآن تكوين التطبيق حسب رغبتك، مثل:تغيير اسم المستخدم وصورتك الشخصية.