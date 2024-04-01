لا تفوتوا مسلسلات رمضان.. تردد قناة mbc مصر على نايل سات وعرب سات.. العتاولة والمداح ورامز بانتظارك

تردد قناة mbc مصر من أكثر ما يبحث عنه الآخرين بسبب إن قناة ام بي سي مصر تقدم الكبير من المسلسلات الكبير مثل مسلسل العتاولة ومسلسل المداح الجزء الرابع والبرنامج الشهير برنامج رامز جاب من الأخر، حيث تُعتبر قناة MBC مصر واحدة من أبرز وأشهر القنوات التي تُعرض مجموعة واسعة من المسلسلات المعروفة، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة بين المشاهدين، نظرًا لشهرة القناة، لذلك يثير البعض اهتمامهم بمعرفة تردد قناة MBC مصر لمتابعة المسلسلات المُعرضة عليها.

قائمة المسلسلات التي تعرضها قناة أم بي سي مصر

تتميز قناة MBC مصر بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تحظى بشعبية كبيرة بين متابعي القناة، ومن بين هذه المسلسلات:

مسلسل “صلة رحم” بطولة الفنان إياد نصار والفنانة يسرا اللوزي.

مسلسل “العتاولة” بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان طارق لطفي، والفنانة زينة، وباسم سمرة، ومي كساب.

مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبو ضيف، والفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنانة انتصار، ومحمد محمود.

مسلسل “المداح الجزء الرابع: أسطورة العشق” بطولة الفنان حمادة هلال، والفنان فتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ومي سليم، ومحمد عز، وخالد سرحان، وسهر الصايغ.

تردد قناة mbc مصر

قناة MBC مصر تُعد واحدة من أبرز القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة بين المشاهدين، مما يثير اهتمام الكثيرين بمعرفة تردد قناة MBC مصر، لذا، سنقدم لكم التردد الخاص بها:

تردد قناة MBC: 11470. معدل ترميز قناة 2750. معدل تصحيح الخطأ: ⅚. عامل استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي عرب سات

سنقدم لكم الآن تفاصيل تردد قناة mbc مصر على عرب سات: